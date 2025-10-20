La Festa do Marisco se erige como «comedor y hotel» de España en Galicia

La Festa do Marisco se consolida como el acontecimiento gastronómico nacional por excelencia. Los últimos datos sobre afluencia de visitantes ponen de manifiesto que en la primera quincena de octubre se acercaron a O Grove ciudadanos de toda España –además de los llegados de otras partes del mundo– entre los que se encontraban 11.540 gallegos, lo que representa «solo» el 4% del total.

Esto confiere un protagonismo especial a Asturias, Madrid o Castilla, que son las comunidades que más aportan al «comedor de Galicia».

Fueron, como se avanzaba hace días desde el gobierno que preside José Cacabelos, 228.000 visitantes y 63.000 turistas alojados, lo cual demuestra el enorme poder de convocatoria de este evento y su efecto desestacionalizador en el ámbito turístico.

Las cifras vienen a demostrar que, a pesar de los errores cometidos, que los hubo, y a pesar de las críticas, que este año fueron especialmente intensas en las filas de la oposición municipal, el modelo de la Festa do Marisco está plenamente consolidado.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Noé Parga

Y si eso es destacable, también lo es su creciente internacionalización, a pesar de que sigue arrastrando como gran déficit el hecho de no disponer oficialmente de la ansiada calificación de Fiesta de Interés Turístico Internacional, que sí tienen, por ejemplo, la Romaría Vikinga de Catoira y la Festa do Albariño de Cambados.

De los datos manejados en base al programa de seguimiento de la Mancomunidade do Salnés, que se sustenta en el recuento de visitantes a partir del posicionamiento GPS de sus teléfonos móviles y herramientas de inteligencia artificial, también cabe concluir que sirven de poco acciones promocionales como la presentación desplegada este año en Vitoria Gasteiz, ya que el País Vasco es una de las regiones que menos turistas y/o visitantes aportaron a la 62 Festa do Marisco.

Entrando en detalle en las cifras, cabe destacar que de los 11.450 gallegos en la localidad meca desde el 2 al 12 de octubre, incluidos, 5.662 fueron visitantes pontevedreses y 1.055 se contabilizaron como turistas de esta misma provincia, mientras que en el caso de A Coruña fueron 2.855 y 800, respectivamente.

La Festa do Marisco ya tiene nuevas Centolas de Ouro /

Más discretas fueron las cifras de Ourense y Lugo, con 722 y 446 turistas/visitantes, respectivamente.

En cuanto a los extranjeros, el principal país de procedencia fue Portugal, con 240 personas, por delante de una treintena de turistas de Reino Unido, veintitrés ciudadanos de Taiwan, dieciséis visitantes estadounidenses –junto a tres turistas– y dieciocho alemanes.

Con doce aparecen Francia y Países Bajos, con doce ciudadanos se sitúa Suecia, Irlanda suma once, con diez está Brasil y en cantidades más reducidas se ha detectado la presencia de italianos, suizos y austríacos.

Ucrania, Uruguay, México, Australia, Bélgica, Turquía, Polonia, Rumanía, Puerto Rico, Suecia, Canadá, Israel, Marruecos y China también aparecen reflejados en el balance oficial de turistas y visitantes de la Festa do Marisco.

Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Al igual que sucede con India, Colombia, Indonesia, Jamaica, Perú y Hong Kong, entre otros países.

Dicho esto, queda claro que la afluencia de gallegos y extranjeros apenas alcanza el 5% del total, lo cual quiere decir que la inmensa mayoría de comensales –alrededor de 279.000 personas– fueron ciudadanos llegados de las demás comunidades autónomas españolas, incluidas Ceuta y Melilla.

Es el caso de Madrid, con 587 visitantes y 349 turistas; Asturias, con 456 y 238, respectivamente; y León, con 450 y 184.

A su vez, Salamanca suma 286, Zamora aportó 345 personas, Barcelona contribuyó al éxito de la fiesta con 141 visitantes y 113 turistas, y Santa Cruz de Tenerife hizo lo propio con 139 y 126 visitantes.

Un momento de la degustación, esta tarde. / Paco Luna

Badajoz, con 133 comensales, Alicante (211), Las Palmas (223), Segovia (123), Burgos (164), Málaga (163), Valencia (155), Ávila (114) y Valladolid (93) también enriquecieron el evento grovense.

Al igual que Cádiz (126), Cáceres (89), Badajoz (89), Islas Baleares (163), Toledo (113), Palencia (118) y Sevilla (64).

De Cantabria fueron 134 personas las que se presentaron en O Grove –al menos contabilizadas–, de Guipúzcoa llegaron 53 y de Vizcaya lo hicieron 79.

No faltaron a la cita Castellón, Girona, La Rioja, Teruel, Lleida, Jaén ni Soria, entre otras procedencias nacionales.

«En O Grove hay algunos empeñados en cargársela»

José Cacabelos Rico se aferra a esos datos oficiales que demuestran el enorme tirón de la Festa do Marisco. Y recurre a esas cifras porque «es el modo de demostrar, de forma totalmente objetiva», que este evento fue un éxito en su 62 edición, por la que pasaron «más de 200.000 visitantes» y durante la que se contabilizaron «60.000 pernoctaciones».

Y eso, proclama el regidor, «es lo verdaderamente importante para el turismo y O Grove, porque cada día de pernoctación fue dinero que se quedó en el pueblo».

Abundando en ello, esgrime que «los datos objetivos que nos permiten conocer las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial confirman que la de este año fue, muy probablemente, la mejor edición de la historia».

Y no solo eso, sino que «desde que en 2015 empezamos a gobernar y a introducir cambios, la fiesta no deja de mejorar y crecer», asegura.

Sabedor de que «hay gente a la que molesta mucho todo esto, porque están deseando que vaya mal y fracase», el alcalde replica que «algunos hablan de masificación como si fuera algo malo recibir a tanta gente en temporada baja».

Mientras que «otros quieren discurrir y proponen una fiesta más de tipo gourmert para una gente en especial, por lo que debo recordarles que ya tuvimos importantes cocineros con ‘estrella Michelin’ organizando exhibiciones y degustaciones que no funcionaron, porque el público objetivo que viene a la fiesta busca otra cosa, y al igual que hay un turismo de mayor calidad o más especializado, para el que también tenemos una rica oferta en los hoteles y restaurantes de O Grove, nadie puede dudar que hay también un turismo que busca otro tipo de actividades y servicios».

En resumen, que «mientras otros ayuntamientos están deseando tener una fiesta como la nuestra en octubre, resulta que dentro de O Grove hay algunos a los que no les gusta este consolidado producto turístico y se empeñan en cargárselo, incluso atacando unos conciertos que hemos reforzado a base de calidad para que sean el complemento perfecto para la degustación».

Cacabelos termina lamentado «la miopía política, social y empresarial que padecen algunos, pero pese a quién pese, la Festa do Marisco funciona».