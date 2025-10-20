La calle Clara Campoamor de Vilagarcía, a la espera de las jacarandas

La remodelación de la antigua calle de Conde Vallellano, ahora Clara Campoamor, sigue haciéndose de rogar, para desesperación de vecinos y comerciantes de esta importante zona del centro urbano de Vilagarcía.

Ciudadanos que dicen estar cansados ya de soportar unas obras que arrancaban la pasada primavera, y se en encuentran actualmente en su recta final, con previsión de que se inaugure el remodelado y humanizado vial en la primera semana del mes que viene.

La calle de Clara Campoamor, antes Conde Vallellano, afronta la instalación de mobiliario y la plantación de jacarandas. / M. Méndez

Pero algunos no ocultan su resignación y enfado, como ya hicieron ver en días pasados a los representantes municipales que se pasearon por la calle.

Un enfado que es mayor después de los últimos anuncios incumplidos, especialmente en el caso de las jacarandas, el árbol subtropical llamado a convertirse en la nueva imagen de la calle y, de paso, del centro de la ciudad.

Los dos operarios que esta mañana trabajaban en la calle. / M. Méndez

Hay que recordar que el pasado día 13 empezó a llegar y a instalarse el mobiliario urbano –bancos y maceteros– con el que poner la guinda a esta importante obra, que ejecuta la firma Marconsa y que tendrá un coste final de unos 660.000 euros.

Fue entonces cuando desde Ravella se anunció que las catorce jacarandas a plantar en Clara Campoamor llegarían al lugar el viernes pasado. Pero no ha sido así.

Y eso que, como se anunció en aquel momento en FARO DE VIGO, el jueves llegó a plantarse un ejemplar, indicando la concejala Paola María , responsable de Urbanismo, que se estaba probando cómo quedarán estos llamativos árboles.

La jacaranda que se probó se desplantó y se sigue a la espera de que lleguen las catorce anunciadas.

A raíz de aquella noticia la expectación fue tal que muchos vilagarcianos acudieron a la calle para ver el resultado por sí mismos, pero se llevaron una decepción, ya que aquella era una jacaranda de «quita y pon». Es decir, que se había colocado solo para ver su efecto, pero se retiró inmediatamente de la calle.

De ahí que todos esperaran a que el viernes, como se había anunciado desde Ravella, llegaran las catorce unidades de jacaranda previstas y empezara su plantación. Pero, como se indicaba antes, tampoco sucedió.

Esta mañana, bajo la lluvia, había un par de operarios encargándose de algunos retoques menores en las bases de los bancos de hormigón y madera que se situarán en esta calle, pero ni rastro de las jacarandas ni de la segunda entrega del mobiliario restante, cuya llegada está prevista para el lunes próximo.