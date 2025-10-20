La calle Clara Campoamor de Vilagarcía, a la espera de las jacarandas
El árbol que se había plantado la semana pasada fue retirado, para decepción de no pocos ciudadanos
Iban a llegar los catorce previstos el viernes pasado, pero no fue así
La remodelación de la antigua calle de Conde Vallellano, ahora Clara Campoamor, sigue haciéndose de rogar, para desesperación de vecinos y comerciantes de esta importante zona del centro urbano de Vilagarcía.
Ciudadanos que dicen estar cansados ya de soportar unas obras que arrancaban la pasada primavera, y se en encuentran actualmente en su recta final, con previsión de que se inaugure el remodelado y humanizado vial en la primera semana del mes que viene.
Pero algunos no ocultan su resignación y enfado, como ya hicieron ver en días pasados a los representantes municipales que se pasearon por la calle.
Un enfado que es mayor después de los últimos anuncios incumplidos, especialmente en el caso de las jacarandas, el árbol subtropical llamado a convertirse en la nueva imagen de la calle y, de paso, del centro de la ciudad.
Hay que recordar que el pasado día 13 empezó a llegar y a instalarse el mobiliario urbano –bancos y maceteros– con el que poner la guinda a esta importante obra, que ejecuta la firma Marconsa y que tendrá un coste final de unos 660.000 euros.
Fue entonces cuando desde Ravella se anunció que las catorce jacarandas a plantar en Clara Campoamor llegarían al lugar el viernes pasado. Pero no ha sido así.
Y eso que, como se anunció en aquel momento en FARO DE VIGO, el jueves llegó a plantarse un ejemplar, indicando la concejala Paola María , responsable de Urbanismo, que se estaba probando cómo quedarán estos llamativos árboles.
A raíz de aquella noticia la expectación fue tal que muchos vilagarcianos acudieron a la calle para ver el resultado por sí mismos, pero se llevaron una decepción, ya que aquella era una jacaranda de «quita y pon». Es decir, que se había colocado solo para ver su efecto, pero se retiró inmediatamente de la calle.
De ahí que todos esperaran a que el viernes, como se había anunciado desde Ravella, llegaran las catorce unidades de jacaranda previstas y empezara su plantación. Pero, como se indicaba antes, tampoco sucedió.
Esta mañana, bajo la lluvia, había un par de operarios encargándose de algunos retoques menores en las bases de los bancos de hormigón y madera que se situarán en esta calle, pero ni rastro de las jacarandas ni de la segunda entrega del mobiliario restante, cuya llegada está prevista para el lunes próximo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Una septuagenaria de Valga, herida grave tras ser atropellada por su tractor
- MK Maik, el vilagarciano que lleva su música a Los Ángeles