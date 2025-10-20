Autovía, centros de salud y juzgados, las inversiones destacadas de los Presupuestos de la Xunta para O Salnés

El presupuesto de la Xunta de Galicia para 2026 incluye infinidad de partidas económicas que directa o indirectamente benefician a la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán.

Es imposible resumirlas todas, ya que muchas forman parte de programas o proyectos genéricos, y las inversiones irán llegando a medida que se ejecute.

Es el caso de planes como el de Atención Primaria, la reforma y ampliación de centros de salud, ayudas para Protección Civil, reparación de marquesinas y estaciones de autobuses y programas de lucha contra las drogas.

Como también se trata de instalaciones deportivas, gestión de residuos, rehabilitación y ampliación de centros educativos, preservación de la Red Natura, potenciación del Parque Nacional, conservación de la biodiversidad marina, acciones para mejora del bienestar animal, protección de la fauna silvestre, gestión de litoral y mantenimiento de redes ambientales, por citar algunos ejemplos.

Quizás por ello es mejor quedarse con actuaciones concretas, algunas tan importantes como la remodelación de los juzgados de Vilagarcía, la construcción del nuevo centro de salud de Meis, la importante anualidad destinada a completar la obra del edificio médico de Vilagarcía, la mejora del Hospital Comarcal do Salnés y el funcionamiento diario del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Sanidade

Empezando por el ámbito de la Consellería de Sanidade, y analizando las inversiones previstas en el Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés, es de destacar la anualidad de 13 millones de euros prevista para el centro de salud de Vilagarcía, anunciándose ya para 2027 otra de 1,7 millones más.

Junto a ella se consigan para 2026 casi 1 millón de euros destinados al centro de salud de Meis –también con 1,7 millones en 2027–, cuya alcaldesa, Marta Giráldez, se felicita por esta aportación y pide a la Xunta que inicie las obras cuanto antes.

La maqueta del futuro centro de salud. / FdV

Eso sin olvidar los 1,4 millones de euros para reformar y ampliar el centro de salud de Baltar (Sanxenxo).

Representantes del PP arousano como Raúl Santamaría abundan en ello y aplauden la «fuerte inversión» de la Xunta en la comarca, que también recibe 326.700 euros para dotar de mamógrafo al Hospital do Salnés.

Santamaría cree igual de positivo el incremento retributivo previsto para el personal que presta a asistencia sanitaria y que se mantenga la prestación farmacéutica y la ortoprotésica para toda la población del área.

Medio Ambiente

Otro de los departamentos que más benefician a la comarca es el de Medio Ambiente e Cambio Climático, con proyectos de abastecimiento como la mejora de la potabilizadora de agua de O Salnés, donde invertir 6 millones de euros.

A los que se suman 10,8 millones para mejorar la planta del margen derecho de la ría y la ejecución o transformación de redes de saneamiento municipales como el de Vilanova-Cambados (5,6 millones y la optimización de los sistemas de colectores de Vilagarcía (9,1 millones).

En esta última localidad también hay que hablar de los 31,3 millones de euros previstos para la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Las inversiones continuarán con nuevas obras tendentes a evitar inundaciones en los ríos Ulla-Sar, en Padrón, Valga y Catoira, con 4 millones de euros consignados.

Otras partidas de carácter medioambiental a tener en cuenta son la mejora de los ecosistemas marinos en el Complexo Ons-O Grove, la centrada en gestión del ciclo integral del agua y la de protección de ecosistemas acuáticos.

El patrimonio natural también sale ganando, con una orden de ayudas prevista por valor de 2,3 millones de euros para financiar acciones de conservación y recuperación del mismo en la red gallega de espacios protegidos por la Red Natura.

Mención especial merece una línea de ayudas tan novedosa como la que financiará la construcción de un prototipo de chiringuito biosostenible, dotada con un millón de euros.

Educación

En el PP de la comarca abundan en todo ello diciendo que también el ámbito educativo sale reforzado en el presupuesto de 2026.

En este caso apostando por «la mayor modernización de la enseñanza, con más medidas de apoyo a las familias y más profesores a pesar de la bajada del alumnado».

En cuanto a acciones concretas, destacan la mejora del IES de Valga (140.000 euros) y la ampliación del CIFP Fontecarmoa (Vilagarcía), con una anualidad prevista para 2026 de 623.310 euros.

La ampliación del CEIP Rosalía de Castro (O Grove) se incluye igualmente en las cuentas de la Xunta, en este caso con una anualidad de 1.619.078,46 euros. Lo mismo puede decirse del CEIP San Tomé (Cambados), a cuya ampliación se destinarán el año que viene 659.779 euros.

Vivienda e infraestructuras

Evidentemente, esta Consellería está llamada a jugar un papel relevante el año que viene. Sobre todo a partir de propuestas como el desarrollo de suelo para crear vivienda protegida en Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Marín, con un total de 13 millones de euros.

Como importante es el millón de euros que se reserva para la primera fase del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) que permitirá ampliar la Autovía do Salnés desdoblando parcialmente la vía rápida de Sanxenxo.

Un ambicioso proyecto que mejorará la entrada y salida de O Grove y que presentó hace justamente un el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Mar

La Consellería de Marta Villaverde dispondrá de más de 250.000 euros para completar la construcción de los departamentos de pescadores de Sanxenxo y procederá a mejorar las instalaciones eléctricas portuarias en toda la comunidad, destinando a esta intervención en los puertos de la provincia una partida plurianual de 6 millones de euros, de los que 15.000 euros aparecen reflejados en 2026.

Pero lo más destacado son los casi 2 millones de euros que se lleva el Intecmar, que dirige Covadonga Salgado en Vilaxoán. Se incluyen partidas para maquinaria, instalaciones y utensilios, es decir, inversiones asociadas al funcionamiento operativo del centro que se llevan casi la mitad del presupuesto.

La otra mitad corresponde a la seguridad alimentaria propiamente dicha, incluida en la Red de Control de Galicia, así como a consultorías, estudios técnicos y al gasto en el Observatorio Costero de la Xunta, entre otros desembolsos.

Empleo

Otro departamento que cuenta con partidas para la comarca es Emprego, Comercio e Emigración, con 390.000 euros para impulso de polos de emprendimiento como el de Vilanova, además de establecerse ayudas para los autónomos que en el conjunto de la provincia ascienden a 13,8 millones.

Puede destacarse, asimismo, el compromiso de reforzar la colaboración con los Concellos y Mancomunidades en pro de la generación de empleo. Como también la adopción de «nuevas medidas para el fomento de la contratación y la formación».

La cooperación con entidades sin ánimo de lucro para ayudar a personas con discapacidad a encontrar trabajo de calidad es otra de las bazas. Como lo es redoblar esfuerzos en pro del cooperativismo, «como instrumento transversal de emprendimiento y puntal de la economía social en Galicia», destacan en el PP.

Presidencia e Xustiza

En el departamento de Presidencia, Xustiza e Deportes destacan los más de 240.000 euros dirigidos a remodelar y modernizar los juzgados de Vilagarcía, destacando, igualmente, que la provincia dispondrá de 2 millones para medidas de mejora de accesibilidad y movilidad sostenible en paradas de autobús e aparcamientos.

Sin olvidar los más de 4,5 millones para mantener y potenciar la capacidad de actuación ante las emergencias en la provincia.

Política Social

Otras inversiones que pueden tener un fuerte impacto en la comarca son la de Política Social e Igualdade, ya que se incrementa la inversión en bonos de dependencia, con 100 millones para la provincia.

Igual de significativos son los presupuestos para el programa básico para familias con hijos en riesgo de exclusión y para mantener la gratuidad en las escuelas infantiles, con 11.400 niños beneficiados en toda la provincia de Pontevedra.

Las ayudas a través del Bono Concilia y el Plan Corresponsables, junto al apoyo económico a víctimas de violencia de género marcan también la hoja de ruta de Política Social.

Medio Rural

En lo relativo a la Consellería de Medio Rural destaca la lucha contra el fuego, con más de 6 millones de euros para dotación y mejora de infraestructuras.

De ahí, por ejemplo, la construcción de un aeródromo en Valga, una base de helicópteros en Lalín y nuevas bases para la Unidades Operativas de Valga, Portas y Tui.

Impulsar y completar concentraciones y reestructuraciones parcelarias –como las de Valga y Catoira– está igualmente en los planes de Medio Rural.

Turismo

Tendrá casi un millón de euros para mejoras los albergues y el Camiño de Santiago a su paso por la provincia, las fiestas de interés turístico recibirán casi 264.000 euros y los BIC, más de 163.000.

Todo ello complementado con 3,7 millones para «fomento del turismo» y 1,6 millones para «fomento de Galicia como destino», entre otras muchas inversiones.