Las activistas arousanas regresan tras la acampada por Palestina en Bruselas

Las activistas arousanas que habían viajado a Bruselas para participar en una acción por la paz y para visibilizar el sufrimiento del pueblo Palestino están de regreso a casa después de ocho días de acampada. Como colofón, el centenar de mujeres participantes en «Salir de casa por Gaza» realizaron el sábado un acto reivindicativo en la explanada de entrada del Parlamento Europeo y en la plaza de Luxemburgo, que está al lado, realizando una cadena humana unida por el tradicional pañuelo palestino– kufiya–.

Así lo explicó Maribel Iglesias, que junto a Rosa Castro y Mari Carmen Durán conformaron la comitiva vilagarciana y cambadesa que se sumó a esta intervención que reunió a activistas procedentes de diferentes países bajo la organización de de mujeres por la paz Wilpf (Women´s International League for Peace and Freedom) con la colaboración de Mulleres de Negro.

Principalmente, consistió en una acampada en la calle, frente a la institución europea, donde se desarrollaron charlas, debates y varios actos simbólicos para visibilizar el sufrimiento de la población palestina y reclamar el cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional.

Las vecinas de Arousa con otras participantes en Bruselas. / FdV

Antes de partir, la comitiva arousana fue recibida por el Concello de Vilagarcía y una de sus componentes, Mari Carmen Durán, señalaba la importancia de estas iniciativas simbólicas: «Es fundamental mantener la presión social y política hasta que se cumpla la legalidad y se respeten los derechos humanos». Permanecían en la capital belga desde el día 10.