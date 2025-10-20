Las activistas arousanas regresan tras la acampada por Palestina en Bruselas
Mari Carmen Durán, Maribel Iglesias y Rosa Castro se unieron a otro centenar de personas
L. R.
Las activistas arousanas que habían viajado a Bruselas para participar en una acción por la paz y para visibilizar el sufrimiento del pueblo Palestino están de regreso a casa después de ocho días de acampada. Como colofón, el centenar de mujeres participantes en «Salir de casa por Gaza» realizaron el sábado un acto reivindicativo en la explanada de entrada del Parlamento Europeo y en la plaza de Luxemburgo, que está al lado, realizando una cadena humana unida por el tradicional pañuelo palestino– kufiya–.
Así lo explicó Maribel Iglesias, que junto a Rosa Castro y Mari Carmen Durán conformaron la comitiva vilagarciana y cambadesa que se sumó a esta intervención que reunió a activistas procedentes de diferentes países bajo la organización de de mujeres por la paz Wilpf (Women´s International League for Peace and Freedom) con la colaboración de Mulleres de Negro.
Principalmente, consistió en una acampada en la calle, frente a la institución europea, donde se desarrollaron charlas, debates y varios actos simbólicos para visibilizar el sufrimiento de la población palestina y reclamar el cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional.
Antes de partir, la comitiva arousana fue recibida por el Concello de Vilagarcía y una de sus componentes, Mari Carmen Durán, señalaba la importancia de estas iniciativas simbólicas: «Es fundamental mantener la presión social y política hasta que se cumpla la legalidad y se respeten los derechos humanos». Permanecían en la capital belga desde el día 10.
Suscríbete para seguir leyendo
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Una septuagenaria de Valga, herida grave tras ser atropellada por su tractor