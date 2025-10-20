El 60% de los divorcios que tramitan los juzgados de Arousa son consensuados

La mayoría de los divorcios que se formalizan en los juzgados de O Salnés son consensuados. Así lo refleja la estadística trimestral de rupturas matrimoniales tramitadas en los juzgados, que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial.

Además, se da la circunstancia de que el porcentaje de divorcios consensuados sobre los litigiosos ha aumentado en lo que va de año con respecto a 2024.

Así, el año pasado se tramitaron en los partidos judiciales de Vilagarcía y Cambados un total de 248 divorcios, de los cuales fueron consensuados 138, lo que supone el 56 por ciento del total.

Mientras, en el primer semestre de este año, se tramitaron en los juzgados un total de 87 demandas, de las cuales, ambas partes llegaron a un consenso en las medidas en 53 casos, lo que significa el 61 por ciento.

Se considera que el divorcio consensuado es preferible al contencioso por varios motivos, ya que el procedimiento es más rápido, menos costoso para la pareja y genera un menor peso emocional. Además, permite a los implicados un mayor control en la toma de decisiones relativa a la custodia de los hijos o el reparto de los bienes.

Por partidos judiciales, se está registrando más actividad en los juzgados de Vilagarcía, ya que entre enero y junio de este año tramitaron 31 separaciones amistosas y 19 sin acuerdo (50 en total), mientras que en los juzgados de Cambados se formalizaron 22 divorcios consensuados, y 15 con litigio (37 en total).

En donde el consenso es mucho menos habitual es a la hora de establecer la medidas de guarda y custodia de los niños. En un mayor número de casos, es el Juzgado el que las termina estipulando.