Vilanova, el lugar que respira literatura

Pocos municipios de apenas 10.000 habitantes pueden presumir de contar entre sus más ilustres vecinos a dos de los grandes dominadores del arte de narrar. Entre esos municipios se encuentra Vilanova de Arousa, donde nacieron Ramón María del Valle-Inclán y Julio Camba, dos figuras que cuyo arte en el dominio de las letras ha atravesado fronteras hasta convertirse en un bien universal para todos aquellos que los conocen. Ambas figuras cuentan con su pequeño espacio en Vilanova, dedicados a promover y reconocer tanto su obra como sus intensas biografías, en las que el municipio ocupa un lugar muy especial.

El espacio más reconocido es la casa museo Valle-Inclán, más conocida como pazo de O Cuadrante, que perteneció a los abuelos del escritor y lugar de nacimiento del mismo. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional el 9 de enero de 1976. La propiedad formó parte de los bines desgajados del priorato benedictino de Vilanova, para pasar con el tiempo a pertenecer a Francisco de la Peña Cardecid y Josefa Montenegro y Saco Bolaño, abuelos maternos del escritor.

Tras sufrir un grave incendio en 1994, que destruyó por completo el interior, fue adquirido por el Concello de Vilanova de Arousa en 1996, con el objetivo de rehabilitarlo y convertirlo en un espacio museístico. Abrió sus puertas hace 23 años, un 25 de mayo de 2002 y, desde entonces, se ha convertido en visita cultural obligada cuando alguien decide acercarse a la comarca.

Visita de escolares a O Cuadrante. | Iñaki Abella

La vivienda es un edificio de arquitectura tradicional, de tipología «paciega» o de «casa grande urbana», construido en granito y que luce en la entrada el escudo familiar, con blasones de los Peña, Valle y Patiño. Su planta es en forma de «L» y consta de dos alturas. La planta baja, de 234 metros cuadrados, está destinada a recepción, dependencias administrativas y sala de exposiciones. En ella, a través de diferentes paneles y vitrinas, se presenta, de forma divulgativa, el origen de la familia Valle-Inclán, desde su formación en Vilanova de Arousa en torno al siglo XVIII hasta la aparición fulgurante del escritor. También se incluyen diferentes ediciones de las obras escritas por el autor, estatuas con su figura y fondos documentales que el Concello ha ido recopilando en un trabajo lento y minucioso con el fin de adaptarlo lo más posible a la época en la que vivió el escritor.

En la primera planta, el pazo alberga una recreación de una vivienda del siglo XIX, cuando nació y vivió Valle en Vilanova. A ella se accede a través de un patín en la fachada principal o a través de unas escaleras con prolongación del tejado y balaústres sencillos de madera, apoyados en unas columnas redondeadas de piedra que dan, también, acceso al jardín del pazo.Otro de los espacios de referencia es el despacho, donde se recrea un ámbito a medio camino de los usos propios de los negocios y del estudio, muy habitual en el mundo isabelino. En ese lugar se puede apreciar un juego de escribanía, un tintero, la cámara de aire y una notable colección de pipas de tabaco. También existe una caja de caudales para la custodia de rentas y títulos de la casa.

Paneles informativos en la casa museo de los hermanos Camba. | NP.

El comedor y la cocina completan la recreación del interior de la vivienda. Esta última es la parte más original de la vivienda, ya que conserva la «lareira», coronada por una campana que remata en chimenea de cantería con un sistema interno de drenaje que evita la entrada de agua en los días lluviosos. En ese lugar fue donde el escritor escuchó muchas de las historias que le contaba su abuela y que después le servirían de inspiración en sus obras. En esa estancia también se encuentra un lavadero dispuesto debajo de una ventana. Por último, el jardín es uno de los grandes atractivos del pazo, ya que cuenta con ejemplares centenarios, como un enorme magnolio alrededor del cual crecen varias camelias. El pazo ha sido sometido recientemente a una modernización de sus espacios y para mejorar su accesibilidad.

No muy lejos de O Cuadrante, en el barrio de Vilamaior, se encuentra el espacio dedicado a los hermanos Julio y Francisco Camba, también remodelado no hace mucho tiempo y en el que se han incluido muchos de los elementos que la familia Pombo cedió para su conservación.

Se trata de una casa de piedra, de tipología típicamente marinera, caracterizada por sus muros de mampostería, que cuenta con dos plantas. En su exterior luce un escudo cuartelado en cruz con elementos ornamenales que apuntan a su origen noble. El inmueble también cuenta con el tradicional patín, tapado por un pequeño tejado. Cuenta con una exposición permanente sobre la vida y la obra de ambos autores en su interior. En ella se pueden encontrar libros, folletos, manuscritos, periódicos, fotografías e incluso objetivos cotidianos del día a día de los dos literatos, aunque especialmente de Julio Camba, cuya biografía fue la más intensa, desde que, con 17 años, se embarcó como polizón a Argentina hasta su fallecimiento en el Hotel Palace.