Un vilagarciano se enfrenta a 17 años de prisión por maltrato y agresión sexual

Un hombre de mediana edad será juzgado la semana próxima en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra por un presunto delito de malos tratos a su pareja y otro de agresión sexual. En total, el fiscal pide para él 17 años de prisión y una indemnización de 30.000 euros para la víctima.

Según el escrito de acusación, el procesado tenía 19 años cuando empezó su relación con la víctima, en 2008. En ese momento, ella tenía 15. Pasado el tiempo, tuvieron dos hijos. Según el relato de Fiscalía, el hombre mostró desde el primer momento «un comportamiento controlador y autoritario que provocó el aislamiento» de la mujer, la cual sufría también con frecuencia desprecios y empujones, según el escrito del fiscal.

«Este clima de violencia, humillación y dominación en la convivencia empeoraba cuando el hombre consumía marihuana», añade el Ministerio Público.

A los 11 años, en 2019, la mujer trató de romper la relación, a lo que el hombre se opuso. Presuntamente, en diciembre de ese mismo año, el acusado golpeó en la cara a la mujer y la violó en su domicilio. Poco después, la mujer abandonó el domicilio y presentó su denuncia en junio de 2020.