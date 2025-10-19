La vieira de Arousa da el mejor hormigón ecológico para crear arrecifes artificiales

Investigadores de la Universidade da Coruña han formulado un «ecohormigón» a base de conchas trituradas de vieira de la ría de Arousa para luego crear arrecifes artificiales. Se trata de un estudio pionero sobre todo por su enfoque de economía circular, ya que plantea reutilizar los residuos generados por los restaurantes con Estrella Michelin de Galicia.

El auge del turismo gastronómico está provocando un impacto positivo en las economías locales, pero también puede tener una cara negativa de sobreexplotación de recursos y una mayor generación de residuos. Así, esta investigación ofrece una salida a la gran cantidad de conchas que acaban en la basura contribuyendo al mismo tiempo a la regeneración de ecosistemas costeros, creando «hogares» para diferentes especies.

Los arrecifes artificiales suelen ser de hormigón y no es la primera vez que se estudia la sustitución de áridos tradicionales por conchas de moluscos, pero el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) ha dado con una formulación con las mismas prestaciones, demostrando que estos residuos «pueden utilizarse como componentes de ecohormigones, donde sustituyen hasta un 20% del árido grueso tradicional sin alterar la resistencia de los materiales».

Para llegar a este punto probaron ocho mezclas diferentes, empleando vieira de las rías de Arousa y Ferrol y también volandeira y zamburiña de estas zonas de producción; con restos triturados en solitario, juntos...

Los ensayos fisioquímicos arrojaron datos positivos en todas las especies en cuanto a que poseen una composición rica en calcita, lo cual es importante porque es el principal compuesto de los arrecifes de coral. Sin embargo, las vieiras arousanas «ofrecieron los mejores resultados en equilibrio entre resistencia mecánica, estabilidad química y sostenibilidad», resultando por tanto, «el material más adecuado para el desarrollo de arrecifes sostenibles». Esto en términos de resistencia a la compresión, la absorción de agua y la alcalinidad, lo cual influye en la adherencia de los organismos marinos.

Un 12% de la producción

El equipo del centro ubicado en Ferrol quería plantear a un modelo replicable, es decir, que tuviera un impacto real no teórico, así que también estudiaron la disponibilidad de la materia prima, enviando encuestas a los 17 restaurantes gallegos con Estrella Michelin; respondieron doce.

Los pectínidos están entre los mariscos más demandados y comprobaron que la vieira es el más abundante y que este tipo de establecimientos consumen al año unas 20 toneladas, aproximadamente, lo que supone casi un 12% de la producción gallega.

Un volumen que «garantiza un flujo estable de conchas que pueden convertirse en un recurso estratégico para la regeneración marina», explicaban sus responsables hace unos días, durante la presentación del estudio que ha publicado la prestigiosa revista de gastronomía científica Journal of Gastronomy and Food Science, editada por Elsevier en colaboración con el Basque Culinary Center.

El chef Olleros con uno de los investigadores / FdV

El estudio ya ha recibido el reconocimiento de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y ha sido realizado por Luis Carral, M. Isabel Lamas, José Luis Mier, Juan José Cartelle, Carlos Álvarez y Javier Tarrío, personal investigador de la Universidade de A Coruña (UDC) e integrado en los grupos GEM, Mares y Modes, pertenecientes al mentado centro Citeni y al Centro de Investigación en TIC (Citic).

Que se sepa, es la primera vez que se investiga la conexión entre el turismo gastronómico y el potencial de restauración de los ecosistemas marinos a través de dicho turismo, adoptando un enfoque de economía circular.

«Este trabajo muestra una vía de valorización de residuos marinos que combina ingeniería, sostenibilidad y gastronomía. Desde el Campus Industrial de Ferrol hemos demostrado que la innovación tecnológica puede tener un impacto directo y positivo en el medio marino y la sociedad gallega», explicó Carral.

Olleros: «Es una forma hermosa y coherente de cerrar el ciclo»

Los investigadores del Citeni del Campus de Ferrol destacaron la colaboración del chef grovense Javier Olleros, que tiene dos estrellas Michelin y es uno de los grandes referentes de la alta cocina basada en la sostenibilidad.

El cocinero se mostró satisfecho con su participación, pues considera que «en nuestra cocina, especialmente en la que dialoga con el mar, trabajamos con lo que este nos ofrece, pero también debemos pensar en cómo devolverle lo que tomamos. Darle una segunda vida a las conchas de vieira y convertirlas en arrecifes es una forma hermosa y coherente de cerrar el ciclo entre la naturaleza, la ciencia y la cocina», declaró.

La institución universitaria también destaca que el estudio «sitúa a Galicia como un referente internacional en innovación sostenible, economía azul y gastronomía científica».