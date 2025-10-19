El tejido asociativo de Ribadumia disfruta de la jornada +Convivir
L. R.
La Diputación de Pontevedra celebró ayer en Ribadumia una jornada del programa +Convivir, reuniendo al movimiento vecinal de la localidad en torno a un programa de diferentes actividades para «poner en valor su compromiso con la dinamización de la vida sociocultural del municipio».
No faltaron las autoridades, encabezadas por el diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, y el alcalde, David Castro.
Risoterapia, una charla de nutrición y una sesión de bailes de salón conformaron el programa de una cita que repetirá en otras localidades para «poner en valor la importancia de juntarnos, de crear lazos y generar espacios de encuentro para impulsar el avance de esta provincia extraordinaria», añadió Tourís. Próximamente estará en Gondomar, Pontevedra, Bueu, Oia, Barro y Tui.
