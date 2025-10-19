La solidaridad tiene un nombre en O Grove: el festival Nos Seus Pés
L. R.
O Grove
El festival solidario Nos Seus Pés de O Grove vivió ayer su segunda jornada con más gastronomía, música en directo y actividades para los más pequeños –Nos Seus Peisiños– en el colegio de las monjas.
Una propuesta ciudadana que cumple siete ediciones y que está teniendo, como siempre, una gran aceptación. El año pasado recaudó 15.000 euros para la ONG ProemAID, a la que también ayudará este año.
Tapas con chefs del Grupo Nove y de la restauración local; artesanía y arte con sello grovense y actuaciones para todos los gustos han dado vida a este programa, celebrado en O Corgo, y que continúa hoy con una gran paella con Iván Domínguez y más música, sorteos y el mercadillo.
