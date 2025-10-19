Ravella replica al PP que la obra de Vilar Ponte empezó el 6 de octubre

El gobierno de Vilagarcía salió ayer al paso de las críticas del PP sobre el supuesto retraso de la obra de mejora del saneamiento de la calle Vilar Ponte.

El ejecutivo replica al partido de la oposición que los trabajos no empezaron a mediados del mes de julio, que es cuando se adjudicaron, sino el pasado 6 de octubre, después de la firma del acta de replanteo.

Por eso, se preguntan como la portavoz del PP, Ana Granja, que fue concejala de Urbanismo entre 2011 y 2015, «desconoce que las obras empiezan cuando se firma el acta de replanteo, no cuando se adjudican».