Las nuevas farolas del paseo marítimo de Vilagarcía costarán 500.000 euros

El paseo marítimo de Vilagarcía lucirá una nueva imagen el próximo verano. El Ayuntamiento acaba de dar luz verde al proyecto de renovación del alumbrado, con un presupuesto de 496.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se financiará con fondos europeos Next Generation.

Las nuevas farolas, diseñadas por el escultor local Elías Cochón en acero cortén, serán eficientes energéticamente, hasta el punto de que ahorrarán 17.000 euros al año en electricidad y reducirán las emisiones de CO2 en 26 toneladas, según los datos proporcionados ayer por el Concello.

Actualmente, el paseo cuenta con 101 puntos de luz. «Su estado es deficiente, tanto desde el punto de vista energético como técnico y estético, ya que presentan un evidente deterioro, con corrosión y lámparas y balastos al final de su vida útil, lo que se traduce en una menor potencia lumínica y un mayor coste», señalan desde Ravella. Mediante la aplicación de nuevas tecnologías, con menor consumo y mayor potencia lumínica, el proyecto permitirá la retirada de 47 de las 101 luminarias existentes, eliminando así los obstáculos del paseo.

En su lugar, se instalarán 54 nuevas columnas. Serán del modelo «Seabird», diseñado por el escultor Elías Cochón. Habrá dos tipos. Uno, con un brazo doble de 7,5 metros de altura, que se instalará desde el inicio del paseo, en O Ramal, hasta prácticamente el lavadero; y otro, con un solo brazo de 6 metros de altura, desde allí hasta el parque infantil y la zona verde frente al Hotel Carril, es decir, la zona donde el paseo se estrecha. En el primer tramo, se colocarán 48 farolas dobles y en el segundo, ocho simples.

«El carácter escultórico de las luminarias permitirá destacar el propio paseo como uno de los lugares más representativos y concurridos de Vilagarcía», añade la administración local. Al tratarse de un diseño exclusivo del Ayuntamiento, será un elemento único e identificativo y permitirá su uso posteriormente, cuando se realice la renovación del muelle de O Ramal como espacio de recreo, cambiando también las farolas que discurren frente a la playa de A Concha.

Además de las cuestiones estéticas, el proyecto ofrece un mayor rendimiento (una mejora energética del 79 por ciento), un claro ahorro de costes (17.000 euros al año y 73.554 kilovatios menos), una reducción de emisiones de más de 26 toneladas de dióxido de carbono al año y mayor durabilidad y calidad de la iluminación.

Una vez aprobado el proyecto, se licitará en los próximos días con un presupuesto (IVA incluido) de 496.370 euros. El proceso debe finalizar antes de que se termine este año. Una vez adjudicada la obra, la empresa ganadora del concurso dispondrá de cuatro meses para ejecutarla, a contar desde la firma del acta de reordenación. Por lo tanto, con toda probabilidad, el paseo marítimo lucirá una nueva imagen en el verano de 2026.