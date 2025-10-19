Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo

La vilagarciana que fue embestida por una vaca durante las fiestas de San Froilán de Lugo falleció ayer tras permanecer dos semanas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti.

María Millán García tenía 33 años y se golpeó contra el suelo tras ser empujada por el animal, sufriendo un traumatismo craneoencefálico y una contusión torácica, según el parte médico emitido el día del fatal suceso.

La joven era muy conocida en Vilagarcía porque, entre otras cosas, regentaba un negocio muy conocido: la librería y papelería Carlín. Su fallecimiento ha causado una gran consternación entre sus clientes, que destacaron, sobre todo, su amabilidad en la atención.

El velatorio tiene lugar en el Tanatorio de Arosa y el funeral se celebra mañana lunes, a las 16.45 horas, en la iglesia parroquial de San Martín de Sobrán (Vilaxoán).

La joven resultó herida el domingo 5 de octubre durante el tradicional desfile de ganado del San Froilán. Según explicó en su momento la organización, una de las vacas “se puso nerviosa”, escapó y arrolló a la mujer cuando salía de un establecimiento.

Fue intervenida ese mismo día de una hemorragia cerebral y permanecía estable dentro de la gravedad, en un coma inducido, pero finalmente no pudo superar las graves lesiones.