Meus Viños de Meis llena copas y actividades

La feria Meus Viños de Meis llega hoy a su fin con la degustación solo hasta el mediodía, cumpliendo cinco jornadas de actividades en torno a la exaltación de la tradición vinícola que están dejando muy buen sabor de boca.

Las previsiones meteorológicas no eran ayer las mejores, pero «no hubo una sola edición en la que no lloviera y alguna de gran temporal. Ya nos parecía raro», bromeaba una satisfecha alcaldesa porque aún así, la cita se ha consolidado en el calendario otoñal y acaba de cumplir su sexta edición agotando las entradas para todas las actividades complementarias, como el showcooking –en una hora– y la cata concurso amateur que tendrá lugar hoy con medio centenar de participantes.

La música en directo correrá a cargo de Rock & Prol y la casetas de las 14 bodegas participantes abrirán de 12.00 a 15.00 horas. Marta Giráldez destacó el hermanamiento con Cangas del Narcea, que además regaló una degustación de sus vinos con DOP y embutidos como el famoso chosco asturiano.

Además, su alcalde, José Luis Fontaniella, y el sello asturiano, representado por su directora técnica, Alicia Fernández, fueron nombrados cofrades de honor por la Confraría dos Viños Rías Baixas. También fue laureado el pregón del presidente de Bodegas Martín Códax, Xoán Allegue, que nombró a todos y cada uno de los 40 cooperativistas de esta villa, que además acoge su finca experimental.