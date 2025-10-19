Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadillo solidario en A Peixería en favor del cuidado animal

La posibilidad de adquirir productos de todo tipo finaliza a lo largo del día de hoy. | Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

A lo largo del presente fin de semana, todas aquellas personas que busquen una fórmula para actuar en favor del cuidado animal tienen la posibilidad de acudir a la plaza de A Peixería.

Es allí donde se está celebrando un mercadillo solidario en el que se pueden adquirir productos de todo tipo a precios más que recomendables. Desde joyería, artesanía o literatura, pasando por objetos para cuidar las mascotas.

TEMAS

