Mercadillo solidario en A Peixería en favor del cuidado animal

A lo largo del presente fin de semana, todas aquellas personas que busquen una fórmula para actuar en favor del cuidado animal tienen la posibilidad de acudir a la plaza de A Peixería.

Es allí donde se está celebrando un mercadillo solidario en el que se pueden adquirir productos de todo tipo a precios más que recomendables. Desde joyería, artesanía o literatura, pasando por objetos para cuidar las mascotas.