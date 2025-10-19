Mercadillo solidario en A Peixería en favor del cuidado animal
Vilagarcía
A lo largo del presente fin de semana, todas aquellas personas que busquen una fórmula para actuar en favor del cuidado animal tienen la posibilidad de acudir a la plaza de A Peixería.
Es allí donde se está celebrando un mercadillo solidario en el que se pueden adquirir productos de todo tipo a precios más que recomendables. Desde joyería, artesanía o literatura, pasando por objetos para cuidar las mascotas.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- Una septuagenaria de Valga, herida grave tras ser atropellada por su tractor
- MK Maik, el vilagarciano que lleva su música a Los Ángeles
- Acento arousano en el éxito de «Animal»