Meis acoge un acto para fomentar el gallego en la empresa

El Foro Enrique Peinador y la bodega Terra de Asorei celebraron ayer en Meis el acto «Medrando co galego, economía e compromiso coa identidade», para fomentar el empleo de la lengua gallega en el mundo empresarial. El acto reunió a empresarios y políticos de la comarca, y contó con la actuación de la fadista María do Ceo.