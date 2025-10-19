Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meis acoge un acto para fomentar el gallego en la empresa

Meis acoge un acto para fomentar el gallego en la empresa | IÑAKI ABELLA

Meis acoge un acto para fomentar el gallego en la empresa | IÑAKI ABELLA 

A. M.

Meis

El Foro Enrique Peinador y la bodega Terra de Asorei celebraron ayer en Meis el acto «Medrando co galego, economía e compromiso coa identidade», para fomentar el empleo de la lengua gallega en el mundo empresarial. El acto reunió a empresarios y políticos de la comarca, y contó con la actuación de la fadista María do Ceo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents