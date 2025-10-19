Meis acoge un acto para fomentar el gallego en la empresa
A. M.
Meis
El Foro Enrique Peinador y la bodega Terra de Asorei celebraron ayer en Meis el acto «Medrando co galego, economía e compromiso coa identidade», para fomentar el empleo de la lengua gallega en el mundo empresarial. El acto reunió a empresarios y políticos de la comarca, y contó con la actuación de la fadista María do Ceo.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- Una septuagenaria de Valga, herida grave tras ser atropellada por su tractor
- MK Maik, el vilagarciano que lleva su música a Los Ángeles
- Acento arousano en el éxito de «Animal»