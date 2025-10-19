Inclusión y formación se abrazan en las Islas Cíes
Escolares del CEIP San Tomé de Cambados descubrieron las Islas Cíes de la mano de los «Batalleiros por la Biodiversidad». La jornada reunió a 95 alumnos de 5º y 6º de Primaria junto a tres trabajadores con autismo y discapacidad intelectual del proyecto de la Asociación Autismo Bata
Las Islas Cíes se convirtieron esta semana en un aula al aire libre para 95 escolares del CEIP San Tomé de Cambados, que participaron en una jornada de educación ambiental organizada por la Asociación Autismo Bata dentro de su iniciativa «Batalleiros por la Biodiversidad».
Acompañados por tres trabajadores con autismo y discapacidad intelectual que forman parte del proyecto, los alumnos vivieron una experiencia única de aprendizaje e inclusión en el corazón del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.
Durante la visita, los escolares recorrieron senderos y miradores emblemáticos, como la playa de Rodas, el Lago dos Nenos o el Monte Faro, conociendo de primera mano los valores naturales y ecológicos del archipiélago. A lo largo del día, participaron en juegos educativos, talleres y pequeñas acciones simbólicas de recogida de residuos, reflexionando sobre la importancia de la conservación del entorno marino y terrestre.
Los «batalleiros», convertidos en monitores y educadores ambientales, guiaron al grupo explicando la flora, la fauna y los desafíos medioambientales de las Cíes. Su implicación y entusiasmo fueron clave para que los niños y niñas comprendiesen, de forma práctica y cercana, la necesidad de cuidar el planeta y reducir el impacto humano sobre los ecosistemas.
La jornada en las Cíes forma parte del proyecto «Batalleiros por la Biodiversidad», una iniciativa impulsada por la Asociación Autismo Bata y su Centro Especial de Empleo BATA Servicios Integrales a la Comunidad, que combina empleo, formación e impacto ambiental positivo.
En esta segunda fase, diez personas con autismo y/o discapacidad intelectual trabajan ya en la recuperación y conservación del patrimonio natural en distintos puntos de Galicia. El proyecto se enmarca en la línea estatal de capacitación práctica para personas desempleadas bajo la filosofía de «aprender trabajando», ofreciendo formación profesional adaptada y generando empleo verde con estabilidad y valor social.
Durante los próximos doce meses realizarán trabajos de jardinería, restauración ambiental y mantenimiento de espacios naturales generando beneficio social.
