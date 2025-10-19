O Grove recibió 230.000 visitas durante la Festa do Marisco

O Grove recibió la visita de 228.000 personas durante la pasada edición de la Festa do Marisco. Así lo apunta el alcalde, José Cacabelos, con datos de la Mancomunidade do Salnés, que dispone de un programa de conteo de visitantes que emplea el posicionamiento de los teléfonos móviles y herramientas de inteligencia artificial. Además, unas 63.000 personas durmieron al menos una noche en la localidad. «Los números son abrumadores», afirmó con satisfacción Cacabelos.

La Festa do Marisco es uno de los eventos gastronómicos más multitudinarios de Galicia, y el éxito de la presente edición en cuento a volumen de visitas se ha visto incrementado por el tiempo seco y soleado de las últimas semanas. Otro de los datos que mide la empresa de telecomunicaciones contratada por la Mancomunidade es el periodo medio de pernoctaciones; así, los turistas quedaron a dormir en O Grove una media de dos noches y media.

El alcalde arousano sostiene que estas cifras demuestran que la Festa do Marisco «es un evento desestacionalizador», no solo para O Grove sino para el conjunto de la comarca. En este sentido, aduce que la media de pernoctas de dos noches y media, «es más propia del mes de junio o de la primera quincena de julio» que de octubre, que es cuando se celebra el evento gastronómico.

Cacabelos está muy satisfecho, puesto que considera que estos buenos datos, «avalan y refuerzan todo el trabajo que hemos realizado para la Festa do Marisco, y que este año ha sido espectacular». «Estos datos consolidan a O Grove como un destino turístico de referencia en Galicia, reconocido por su oferta gastronómica», añade.

Desde el Ayuntamiento añaden que el público nacional sigue siendo mayoritario, con una destacada presencia de visitantes procedentes de las provincias de Pontevedra y A Coruña, además de Madrid, Ourense, Asturias y León.

«También se registró un notable crecimiento de visitantes internacionales, procedentes de Portugal, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y otros treinta países», señalan desde el Ayuntamiento.

El sábado 11 de octubre fue el día de mayor asistencia, con más de 39.000 personas en el recinto de la feria. «Estos resultados reflejan el buen momento que vive la fiesta y el impacto positivo en la economía local y la proyección exterior de O Grove», apunta la concelleira de Turismo, María López.

La edil destacó que el próximo objetivo será trabajar para lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, «un paso que reconocería oficialmente el valor cultural, social y económico que la Festa do Marisco representa para O Grove y Galicia».