El Concello cambadés la bienvenida a la nueva Ciudad Europea del Vino

El Concello de Cambados ha querido felicitar al Baixo Alentejo tras haber sido elegido como Ciudad Europea del Vino 2026. El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, explicó que se trata de un grupo de municipios lusos y les deseó un «año de éxitos». Asimismo destacó que cuando la capital del albariño ostentó el título, en 2017, recibió apoyos desde Portugal.

Abal espera que también promocionen la red de ciudades Recevin. Cambados ostenta la secretaría de su consejo de administración, que anunció estos días en Bruselas el nuevo nombramiento. En esta ocasión, el edil no pudo acudir.