Las bandas de Meaño y Ribadumia logran premios en el Certame Galego

Las bandas infantil de Meaño y juvenil de la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia obtuvieron ayer sendos premios en el decimoctavo Certame Galego de Bandas Populares, que se celebra este fin de semana en Pontevedra.

La Banda Infantil de la Unión Musical de Meaño consiguió el primer premio de su sección, tras obtener 87,5 puntos, el máximo de las tres formaciones en liza en esta categoría de edad.

Destacaron las interpretaciones de «A miña primeira rapsodia», de Sergio Rodríguez, que era obra obligada, y «Xoldra», esta última obra libre compuesta por el sanxenxino Antón Caneda, que es trompista de la banda de Meaño (BUMM), y que precisamente el pasado año dirigía a la agrupación Xuvenil Unión Musical de Meaño en este certamen, donde se hizo también con el primer premio. El fallo se hacía a las 14.30 horas de ayer en un auditorio lleno hasta los topes con las siete bandas que habían actuado en la matinal y sus seguidores en el patio de butacas.

Su director, el maestro murciano Diego Javier Lorente López reconocía que, «este ha sido el premio a la constancia, a casi un año de trabajo con una banda infantil que apunta muy alto, y que, esperamos, dentro de tres o cuatro años, pasen a engrosar la BUMM y hacer de esta una banda aún mejor de lo que hoy es». Sobre su futuro admite que, «lo mío, como el Cholo en el fútbol, es partido a partido, esto es, concierto a concierto».

El segundo premio de esta sección infantil recayó en la Banda Escuela de Música de Vequellina de Órbigo (León) con 78 puntos, y el tercero en la Chikiband 2.0 de Xinzo de Limia con 72 puntos.

Ribadumia

En la sección juvenil, la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, con 49 músicos bajo la dirección de José Ramiro Pérez González, se llevó el segundo premio de la modalidad con los 95 puntos que le otorgó el jurado. Por tres (98 puntos) le superó la formación ganadora, la colombiana Banda Sinfónica Juvenil de Caldas, nombre homónimo al gallego de Caldas de Reis y que debe esta denominación a un emigrante precisamente de Arcos da Condesa.

La formación ribadumiense brilló con su interpretación de «O bosque dos druidas», obra obligada, compuesta por el albaceteño Francisco José Villaescusa, y de «La bruja y el santo», del norteamericano Steven Reineke, y que fue la elegida como obra libre para el concurso. Además, esta forma promocionó su tierra, ofreciendo como pieza de apertura «O son de Ribadumia», un encargo para este certamen encomendado ex profeso a su compositor Jorge González Reinoso.

En su retransmisión del evento, el director José Ramiro Pérez González explicaba que en «O Son de Ribadumia», «el sólo del trombón alude a las diferentes parroquias de este concello, y el solo de las láminas en la percusión evoca al espíritu festivo de Ribadumia y su fiesta del vino». El director se congratulaba con el hecho de que «esta banda me lo puso fácil con una trabajo progresivo a lo largo del tiempo», y el haber estado arropado por muchos ribadumienses.