Augas de Galicia cifra en 25,4 millones su inversión en Arousa

Augas de Galicia invertirá el año próximo 25,4 milones de euros en obras hidráulicas entre los dos márgenes de la ría de Arousa. Así lo anunció ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita a Vilagarcía. Algunas de las actuaciones más relevantes serán el cambio del colector costero de Vilanova a Cambados, o el inicio del proyecto de ampliación de la depuradora de Vilagarcía.

En su comparecencia, abordó las principales actuaciones que contempla la Xunta para 2026 y habló también, a preguntas de la prensa, de la controvertida obra del tanque de tormentas de Vilagarcía. Sobre esta, señaló que podría estar terminada, «a finales de la primavera» del año próximo; esto indicaría un nuevo retraso en los plazos, puesto que hace apenas dos semanas, desde la Xunta situaron la conclusión de la obra en el primer trimestre del año.

La visita de la conselleira fue a la Autoridad Portuaria, siendo recibida por su presidente, José Manuel Cores Tourís. Allí, desgranó los principales proyectos que su departamento incluye en los presupuestos de la Xunta de 2026. Entre estos, citó tanto la obra del tanque de tormentas de Vilagarcía como la ampliación de la depuradora de aguas residuales.

Sobre los tanques de tormentas, apuntó en primer lugar que, «todos los colectores estarán terminados antes del final de la primavera». Posteriormente, a preguntas de los medios de comunicación, justificó las demoras en que se trata de una «obra complejísima». «Tenemos que perforar un río», añadió, en alusión a la instalación de una tubería bajo el lecho del tramo final de O Con.

En cuanto a la presunta deuda que la empresa adjudicataria, Petrolam, mantiene con sus subcontratas -desvelada por el Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía- la conselleira señaló que, «la administración vela por el cumplimiento del contrato», y que los servicios jurídicos de la Xunta están estudiando una notificación remitida estos días por Petrolam. En cualquier caso, Vázquez aseguró que la situación económica de la empresa, «no va a afectar al desarrollo de la obra en sí».

La titular de Medio Ambiente de la Xunta también se refirió a la ampliación de la estación depuradora (EDAR) de Vilagarcía, una obra que ha sido presupuestada en más de 30 millones de euros, y que cofinanciarán la Xunta (el 80 por ciento de la inversión) y el Ayuntamiento (el 20 por ciento restante). Vázquez recordó que la obra se hará en algo menos de tres años, y que la futura planta podrá tratar las aguas residuales de una población de 100.000 personas, el doble que en la actualidad.

Vilanova y A Illa

Ángeles Vázquez incidió en que muchas de estas actuaciones tienen «un interés superior» al del municipio en el que se ubican, ya que redundan en un mejor saneamiento de la ría.

Sobre esto, aludió a otro de los grandes proyectos de su departamento para 2026, como será el cambio del colector costero de Vilanova a Cambados, que la Xunta ejecutará después de años de bloqueo por parte de Costas del Estado, una vez se ha consumado la transferencia a Galicia de la gestión del litoral.La conselleira recuerda que el actual colector está muy estropeado, y que vierte directamente a la ría, con las consecuencias que esto acarrea para la calidad del agua. Por ello, considera de vital importancia esta actuación. Vázquez explicó que el proyecto ya está prácticamente finalizado, y que además del cambio de colector se actuará en el bombeo y en el tanque de tormentas de Tragove. El presupuesto estimado para esta actuación ronda los 2,2 millones de euros. Otra obra de saneamiento que destacó la titular del departamento de Medio Ambiente es la ampliación de la infraestructura de A Illa de Arousa.

Tourís, sobre descubrir la desembocadura de O Con: «El problema no lo genera el Puerto» Ángeles Vázquez apuntó igualmente que se está trabajando en las áreas de riesgo severo de inundación, como es el caso de Vilagarcía. Sobre esto, se ha planteado en más de una ocasión la conveniencia de dejar a cielo abierto la desembocadura del río de O Con, un asunto sobre el que también tiene competencias la Autoridad Portuaria.Cores Tourís apunta al respecto que si llegado el momento se plantea esta necesidad, «lo analizaremos», y aseguró que, «nosotros estamos dispuestos a colaborar». Eso sí, también advirtió de que «no tendría sentido tirar las naves» que se encuentran en las inmediaciones de la desembocadura si no se resuelven también los problemas existentes en la parte urbana del río.El presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía argumenta que, «el problema no lo genera el Puerto», ya que donde sale el río hay una altura de luz de hasta diez metros, muy superior a la existente, por ejemplo, bajo el puente de la plaza de abastos.La conselleira y los responsables de Augas explicaron que para tratar de contener futuras riadas en Vilagarcía hay varias posibles soluciones -desde dejar a cielo abierto el río hasta crear zonas inundables o elevar los puentes-, y que al final habrá que optar por la mejor o más viable, pero que en última instancia, «tiene que ser una decisión técnica».

Rehabilitación del faro de Sálvora y eliminación de las plantas invasoras La isla de Sálvora es quizás la menos conocida del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Pero es igualmente una joya en la que están trabajando tanto la Consellería de Medio Ambiente como la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.El Puerto se está encargando de la rehabilitación y puesta a punto del faro, mientras que la Xunta asumirá por su parte tareas de rehabilitación en el antiguo poblado, y la retirada de especies vegetales invasoras. La Consellería ya hizo una obra de este tipo durante los últimos meses en la isla de Cortegada.El complejo en el que se enmarca el faro de Sálvora es de 1852, y el Puerto y la Xunta trabajan en un proyecto de puesta en valor turístico del faro (Sálvora es destino Starlight) y de investigación científica.