El alcalde de Vilanova vuelve a acusar a Vales de «irregularidades» cuando era patrona

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, resucitó ayer el enfrentamiento que mantiene abierto con la portavoz socialista y expatrona mayor, María Vales. Más concretamente, exhibió una copia de una acta oficial de la Cofradía de Vilanova de 2022 para volver a denunciar que «hubo irregularidades» en su etapa.

En ella, una directiva reconoce haber hecho un añadido a un acuerdo de la agrupación de mariscadoras; de un párrafo donde indicaba que la presidenta y vicepatrona mayor segunda cobraría el tope máximo del albarán de marisqueo en la lonja, asumiendo que «está mal», así como toda la responsabilidad, pero indicando que «ese día la expatrona estaba en la cofradía y que si ese documento era irregular ella también era consciente». Siempre según esa acta, el actual patrón ventiló el tema comentando que «entiende que la expatrona no pinta nada en los hechos».

Para el regidor queda claro que esa persona «cobró indebidamente» y que Vales «era consciente. Permitió cobros irreguladores, yo no mentí. Entonces, ¿dónde está la calumnia? ¿Su dimisión? Trajo a todo el PSOE de la comarca y me gustaría que se disculpasen», declaró.

Y es que, cabe recordar, que Durán está siendo investigado por una denuncia de calumnias interpuesta por María Vales después de que en las elecciones de 2023 le acusara de lo mismo a raíz de otro escrito, oficial también. Era de la Fiscalía, pero luego admitió una equivocación en los nombres, estando dirigida a otra persona del pósito.

«Cosas raras», según Durán, que vuelve a insistir en sus acusaciones tras «caer en mis manos» esa acta. «Y habría que investigar si hubo más», añadió el regidor, que tiene pendiente la declaración por esa causa desde julio, porque solicitó más documentación.

En concreto, de una denuncia que figura en los juzgados de Vilagarcía contra Vales por presunta prevaricación en la prestación del servicio de grúa de la cofradía; algo que ya fue denunciado y archivado anteriormente. Durán explicó que ya les llegó y la están revisando, pero le pide que aclare «¿qué está ocultando? ¿Por qué no muestra esa denuncia? Que dé la cara?