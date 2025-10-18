La zarzuela «Non chores, Sabeliña» se interpreta hoy en Vilagarcía
Las entradas todavía se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio
El Auditorio de Vilagarcía acoge esta tarde (20.30 horas) la zarzuela «Non chores, Sabeliña». Se trata de una obra llena de humor, amor y retranca que llega de la mano del Coro Liceo y de la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela.
La función espera llenar el recinto con un espectáculo que mezcla música en directo, teatro y tradición gallega. Se trata de una pieza histórica firmada por Gustavo Freire y estrenada por primera vez en 1.943 considerada la última zarzuela escrita en gallego.
La historia será interpretada por la soprano Emilia Pérez y el barítono Lucas López, dos nuevos talentos gallegos, actualmente en Suiza, que darán vida a una trama marcada por la ironía, el humor y la vitalidad agrícola.
La zarzuela, de hora y media de duración y dividida en tres actos, contará con actores pertenecientes a la Escuela de teatro de A Estrada, O Noso Lar, Clámide y Prixela de Vilanova. José Álvarez, coordinador de la obra, puso en valor la calidad de una representación que reúne a más de un centenar de personas: «Es un reto muy complicado porque es una zarzuela muy complicada a nivel escénico. Sin ir más lejos, tenemos solo un minuto y medio para cambiar todo el decorado»
Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del propio Auditorio a un precio que irá de 10 euros, en zonas A y B, a 8 euros en la zona C.
