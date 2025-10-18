Tania García replica al PP que ahora el paro es menor y que se recauda más de IAE

El grupo de gobierno de Vilagarcía replicó ayer al PP que «el desempleo bajó a la mitad y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) duplicó los ingresos con respecto a la etapa en la que gobernó el Partido Popular» en el municipio.

Los socialistas responden de este modo a un comunicado del PP en el que acusaban a Ravella de la pérdida de «pujanza económica» de Vilagarcía. La portavoz del ejecutivo, Tania García, aseguró ayer haber recibido «con cierta vergüenza ajena» el comunicado.

Los socialistas aducen que en la última década el paro en Vilagarcía se redujo a la mitad con respecto al que había en la etapa del Partido Popular, y que el IAE casi se duplicó, al tiempo que aumentó el número de empresas que facturan más de un millón de euros, «lo que demuestra que hubo nuevas incorporaciones y que firmas ya existentes ampliaron su actividad y facturación». Tania García apela también a las ayudas municipales a la contratación de trabajadores por cuenta ajena y a la creación de empresas, y sostiene que las declaraciones del PP sobre la ampliación del polígono de O Pousadoiro «rozan la desvergüenza».

Sobre esto, afirma que «la Xunta solo desempolvó este proyecto cuando nosotros llegamos a un acuerdo con Zona Franca». También afea a Ana Granja, que fue concejala del gobierno local entre 2011 y 2015 su implicación con la ampliación de O Pousadoiro. «¿Qué gestiones hizo la entonces concejala de Urbanismo? Ninguna, simplemente aceptaron lo que sus jefes de Santiago les decían».