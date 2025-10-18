Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sofocan un fuego en la cocina de un piso de Luisa Vila Janer

El inquilino fue atendido en la calle por el 061

El dispositivo, en la calle Luisa Vila Janera, en el entorno de A Escardia.

Anxo Martínez

Vilagarcía

Un hombre de mediana edad fue atendido en la tarde de este sábado por los equipos sanitarios tras declararse un incendio en un quinto piso de la calle Luisa Vila Janer, en Vilagarcía.

El fuego empezó en la cocina del inmueble, y lo sofocó el inquilino, pero posteriormente le atendieron ya en la calle para descartar una intoxicación aguda por monóxido de carbono.

Posteriormente, el hombre no quiso ser trasladado a un centro médico.

Bomberos y Emerxencias de Vilagarcía cortaron la calle mientras duró el operativo, y se pudo determinar que el incendio ya había sido totalmente apagado. El inmueble quedó muy afectado por humo.

