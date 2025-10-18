Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan del olvido la historia del «mestre do pósito» de Vilanova

El periodista y escritor Benito Leiro presenta el día 23 su libro sobre Pastor Pombo Regás

Fotografía de la portada del libro sobre el vilanovés.

Fotografía de la portada del libro sobre el vilanovés. / FdV

Lucía Romero

Vilanova

El periodista y escritor Benito Leiro Conde ha rescatado la historiador del vilanovés Pastor Pombo Regás, conocido como el «mestre do pósito» y que ejerció en la localidad durante más de 50 años. El libro que recoge su investigación se presentará el próximo jueves día 23, a las 20.00 horas en la iglesia de A Pastoriza.

El Concello de Vilanova organiza este acto que forma parte de la programación Semana Cultural Valle-Inclán.

El libro es un perfil biográfico y está editado por Teófilo Edicións y patrocinado por la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta. «Rescata del olvido a una persona prominente para Vilanova a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Además de ser amigo de Valle-Inclán y de los hermanos Camba, Don Pastor formó en su aula a varias generaciones de niños vilanoveses, la mayoría hijos de familias marineros y de labradores», avanza Benito Leiro.

Indica también que fue un «vilanovés ilustre e influyente en la sociedad arousana de su época», además de «fedatario fiel y fidedigno de la vida social vilanovesa, maestro ejemplar, notario eclesiástico, impulsor de iniciativas sociales e industriales, oficial del Concello, cofundador del Pósito de Pescadores (1924), hombre educado, pulcro y juicioso que dejó una profunda huella en los vecinos de Vilanova y O Salnés».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents