Rescatan del olvido la historia del «mestre do pósito» de Vilanova
El periodista y escritor Benito Leiro presenta el día 23 su libro sobre Pastor Pombo Regás
El periodista y escritor Benito Leiro Conde ha rescatado la historiador del vilanovés Pastor Pombo Regás, conocido como el «mestre do pósito» y que ejerció en la localidad durante más de 50 años. El libro que recoge su investigación se presentará el próximo jueves día 23, a las 20.00 horas en la iglesia de A Pastoriza.
El Concello de Vilanova organiza este acto que forma parte de la programación Semana Cultural Valle-Inclán.
El libro es un perfil biográfico y está editado por Teófilo Edicións y patrocinado por la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta. «Rescata del olvido a una persona prominente para Vilanova a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Además de ser amigo de Valle-Inclán y de los hermanos Camba, Don Pastor formó en su aula a varias generaciones de niños vilanoveses, la mayoría hijos de familias marineros y de labradores», avanza Benito Leiro.
Indica también que fue un «vilanovés ilustre e influyente en la sociedad arousana de su época», además de «fedatario fiel y fidedigno de la vida social vilanovesa, maestro ejemplar, notario eclesiástico, impulsor de iniciativas sociales e industriales, oficial del Concello, cofundador del Pósito de Pescadores (1924), hombre educado, pulcro y juicioso que dejó una profunda huella en los vecinos de Vilanova y O Salnés».
