El PP carga contra el Concello por el retraso de la obra de Vilar Ponte

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia que el Ayuntamiento «ha vuelto a incumplir sus promesas y termina una obra fuera de plazo». En este caso, se refieren a la mejora del saneamiento en Vilar Ponte, que según el PP tendría que estar terminada a fecha de hoy.

El PP apunta que la actuación se contrató a mediados de julio, y que el plazo de ejecución era de tres meses, pero que sin embargo, «los trabajos aún empezaron la semana pasada, cuando la realidad es que deberían estar terminándose».

La formación que dirige Ana Granja apunta que el gobierno local no planifica bien las obras, y que esto motiva que a menudo incumplan los plazos previstos de ejecución. Además, cargan contra el BNG local, apuntando que, «mientras son muy críticos para denunciar los retrasos en las obras de otras administraciones, con las del Partido Socialista de Vilagarcía miran para otro lado, olvidándose de los vecinos. No les interesa la ciudad, solo la confrontación política».