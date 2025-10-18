O Grove destina 400.000 euros a instalaciones deportivas

El Concello de O Grove está ejecutando el pintado exterior del Monte da Vila con una inversión de 18.000 euros y tiene pendiente la construcción del muro sur para el cierre completo del recinto. Unas actuaciones que «completan» un año de mejoras en infraestructuras deportivas con una inversión que supera los 400.000 euros, según el alcalde, Jose Cacabelos.

El regidor detalló el destino de 120.000 euros en el pabellón del Conmemiño; algo más de 42.000 euros en led para Lampáns, Monte da Vila y el pabellón viejo, donde también se remodeló el gimnasio (18.000 euros); 36.000 euros en marcadores para estos dos últimos; los 136.000 euros del césped de Lampáns; casi 4.000 euros en espejos y el sistema de ventilación del Tono Campos; 18.000 para el gimnasio de calistenia y canastas de baloncesto y porterías para el pabellón viejo y el Monte da Vila (22.000 euros), donde también invirtieron 5.800 euros en la caldera.

El regidor visitó los trabajos del campo de fútbol en compañía del concejal de Deportes, Kito Parada, y la edila de Obras, Ángeles Domínguez, y también destacó las ayudas a clubs y actividades (118.000 euros). Así, hizo un «balance positivo» de la gestión en este ámbito, destacando que el deporte es «importante» para el Ejecutivo.