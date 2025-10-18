Nuevos agentes de la Guardia Civil para la unidad territorial de Cambados
L.R.
Cambados
El subdelegado del Gobierno Abel Losada y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el coronel Manuel Touceda, dieron ayer la bienvenida a 41 nuevos agentes procedentes de otras provincias. Fuentes de la Comandancia explicaron que esta llegada supone «un importante refuerzo» en las unidades territoriales de seguridad ciudadana de Ponteareas, O Porriño, Baiona, Cangas de Morrazo, Cambados, Sanxenxo y Lalín.
