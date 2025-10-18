Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos agentes de la Guardia Civil para la unidad territorial de Cambados

Nuevos agentes de la Guardia Civil para el área de Cambados

Nuevos agentes de la Guardia Civil para el área de Cambados

L.R.

Cambados

El subdelegado del Gobierno Abel Losada y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el coronel Manuel Touceda, dieron ayer la bienvenida a 41 nuevos agentes procedentes de otras provincias. Fuentes de la Comandancia explicaron que esta llegada supone «un importante refuerzo» en las unidades territoriales de seguridad ciudadana de Ponteareas, O Porriño, Baiona, Cangas de Morrazo, Cambados, Sanxenxo y Lalín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents