Un motorista resulta herido en la carretera de O Pousadoiro

Dispositivo de atención al motorista que sufió un accidente en O Pousadoiro.

Dispositivo de atención al motorista que sufió un accidente en O Pousadoiro. / FdV

Anxo Martínez

Vilagarcía

Un motorista resultó herido de consideración a primera hora de la tarde de hoy tras sufrir una caída en la carretera de O Pousadoiro (Vilagarcía). El hombre pilotaba una moto de gran cilindrada, y al caer sufrió politraumatismos, si bien su pronóstico inicial no era grave.

