Un motorista resulta herido en la carretera de O Pousadoiro
Vilagarcía
Un motorista resultó herido de consideración a primera hora de la tarde de hoy tras sufrir una caída en la carretera de O Pousadoiro (Vilagarcía). El hombre pilotaba una moto de gran cilindrada, y al caer sufrió politraumatismos, si bien su pronóstico inicial no era grave.
