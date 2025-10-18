Meus Viños de Meis acoge hoy el acto con Cangas del Narcea
Las casetas de las 14 bodegas abren al mediodía y tendrá lugar el showcooking con maridaje
L.R.
La feria Meus Viños de Meis complementa el programa de hoy con el hermanamiento con Cangas del Narcea (Asturias), que tendrá lugar al mediodía, a la misma hora de apertura de las casetas en las que 14 bodegas ofrecen sus elaboraciones.
La cita arrancó el jueves y ayer tuvo lugar la inauguración oficial con la lectura del pregón a cargo del presidente de la cooperativa Bodegas Martín Códax, Xoán Allegue. En cuanto al día de hoy, la música en directo correrá a cargo de Os Druídas y Los lunes al sol, en la sesión vermú y de noche, respectivamente.
Además, habrá una cata de vinos con DOP Cangas por cortesía del nuevo hermano de la localidad, pero las plazas están limitadas a 50 y es necesario inscribirse previamente. También será el día del maridaje entre la cocina del chef Alex Laíño y los vinos de la Bodegas Escudeiro.
