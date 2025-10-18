Meaño y Ribadumia participan en el Certame de Bandas de Música

Las bandas Infantil de la Unión Musical de Meaño y Xuvenil de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia participan hoy en el XVIII Certame Galego que se celebra en el Pazo da Cultura en Pontevedra.

Primero irá la sección de bandas infantiles, que actuará a partir de las 10.00 horas y donde la meañesa competirá con la leonesa Banda Escuela de Música de Vequellina de Órbigo y la Chikiband 2.0 de Xinzo de Limia. Entre las tres, se dirimirán los dos premios en liza, con cuantías económicas de 1.000 y 500 euros.

La formación estará integrada por 65 componentes con edad máxima de 14 años. Dirigida por el maestro Diego Javier Lorente López, interpretará las obras «Albodobre», de su propia autoría, «A miña primeira rapsodia», de Sergio Rodríguez, que es obra obligada por la organización, y «Xoldra», una obra libre compuesta por el sanxenxino Antón Caneda que, a la sazón, es trompetista de la BUMM y director de su Banda Xuvenil, que el pasado año conseguía precisamente el primer premio en este certamen, organizado por la Federación Galega de Bandas y que en esta edición reunirá a una veintena de agrupaciones.

Por su parte, en horario de 11.30 horas comenzarán las actuaciones de la sección juvenil, cuyos componentes tienen fijada una edad máxima de 19 años.

La Xuvenil de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia, con 49 músicos bajo la dirección del rianxeiro Adrián Pais, competirá con bandas de Caldas, A Estrada y O Pino. Interpretará «O son de Ribadumia», de Jorge González Reinoso, «O bosque dos druidas», del albaceteño Francisco José Villaescusa y, como «The witch and the saint» En esta modalidad hay premios de 1..500 y 750 euros.