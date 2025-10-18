Licitan la ampliación de servicios en la calle Ameal
REDACCIÓN
Vilagarcía
El Ayuntamiento de Vilagarcía saca a licitación las obras de ampliación del saneamiento y del abastecimiento de agua en la calle Ameal, que dará servicio a una docena de casas de la zona de A Lagoa.
Las empresas interesadas en el contrato deberán presentar sus ofertas hasta el 6 de noviembre. El plazo de ejecución es de tres meses, y el presupuesto, de 95.000 euros.
