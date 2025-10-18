El Impro Comedy Show llega a la Sala Cream
El humor vuelve mañana domingo (18.30 horas) a la Sala Cream de Vilagarcía con el espectáculo Impro Comedy Show. Allí estarán con sus monólogos Víctor Grande, Oswaldo Digón, Xavier Veiras, Jose Blanco y un invitado sorpresa que apunta a que no pasará desapercibido. Las entradas están a la venta anticipada en Moto Bazar (8 euros) o en la propia sala (10 euros).
