Una herida en una aparatosa salida de vía en Cambados

Una salida de vía ocurrida de madrugada en el paseo marítimo de Cambados dejó una persona herida y trasladada al Hospital do Salnés.

Se trata de Y.A.M., de 20 años y vecina de la localidad, que viajaba de copiloto en un coche que colisionó contra mobiliario urbano a la altura del salón Peña, en San Tomé.

El accidente ocurrió sobre la una de la madrugada y el turismo en el que iba se salió de la carretera después de una curva, chocó contra la parte trasera de otro que estaba aparcado y luego desvió su trayectoria hacia la zona ajardinada, colisionando contra un pequeño conjunto escultórico de piedra formado por varias bolas y una ostra.

El vehículo aparcado contra el que colisionó primero. / FdV

De hecho, quedó encima y los servicios de emergencias tuvieron que intervenir para poder retirarlo. El vehículo sufrió importantes daños y en el dispositivo participaron el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, la ambulancia del 061, personal del PAC de Cambados y la Guardia Civil de Tráfico.