El GDR de O Salnés apoya una biorrefinería de algas y un crematorio para mascotas
Ambos proyectos tendrán financiación europea y se establecerán en Cambados
El Grupo de Desenvolvemento Rural también respalda la rehabilitación de cruceiros, la creación de un mirador o la mejora de accesos a una playa
La asamblea del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés-Ulla-Umia aprobó cofinanciar una quincena de proyectos públicos y privados presentados a la convocatoria 2025-26 del plan Leader, que se nutre de fondos europeos. Entre las iniciativas que han contado con el visto bueno del GDR se encuentran una biorrefinería centrada en la puesta en valor de algas y plantas medicinales; y un crematorio para mascotas.
Ambos proyectos se asentarán en Cambados, y los pilotan personas jóvenes. En el caso de la biorrefinería, la promotora es una licenciada en Farmacia y Oceanografía, y su planteamiento pasa por extraer de las algas y las plantas medicinales una serie de sustancias y nutrientes con los que elaborar productos para la agricultura, la cosmética o la nutrición. Uno de los aspectos que más han valorado los técnicos a la hora de puntuar este proyecto, es que empleará recursos del territorio del propio GDR, y que en la actualidad están infrautilizados, como es el caso de las algas.
En lo que respecta al crematorio para mascotas, se trata de un proyecto que impulsan dos veterinarios y un ingeniero agrónomo. En el grupo destacan que es el primer servicio de estas características de la comarca, y que ofrecerá servicios personalizados de cremación y velatorio.
El GDR de O Salnés-Ulla-Umia aglutina a 16 municipios de las dos comarcas, y ofrece cofinanciación con fondos europeos a proyectos públicos y privados. A la convocatoria 2025-26 del Leader concurrieron 20 proyectos, que supondrían una inversión total de 1,2 millones de euros, mientras que el importe de las ayudas ascendería a 430.000 euros.
Glamping y carpintería
En la asamblea celebrada el jueves por la noche en el pazo de Vista Real (Vilanova), se aprobaron una serie de iniciativas presentadas por Ayuntamientos, empresas y autónomos. Tanto la biorrefinería como el crematorio se encuadran en la tipología de proyectos productivos, reservada a los de empresas o autónomos. Se presentaron siete candidaturas, de las cuales salieron aprobadas cuatro; las otras tres quedan en lista de espera.
Los otros dos proyectos privados que recibirán financiación pública son un campamento turístico de lujo (tipo glamping), en el municipio de Cuntis, y la modernización de una carpintería rural mediante la aplicación de la llamada tecnología 4.0, que permitirá digitalizar la empresa y mejorar su rentabilidad.
Desde el GDR han destacado que, «la mayoría de estos proyectos están promovidos por jóvenes y mujeres emprendedoras, generando empleo y contribuyendo a la dinamización del tejido económico y social de la comarca de O Salnés-Ulla-Umia, en consonancia con los objetivos del Leader».
A mayores, en la asamblea se ratificó también el apoyo financiero a un proyecto no productivo impulsado por la asociación Unión Musical de Meaño, que pretende poner en valor el patrimonio musical del Concello y el resto de la comarca mediante la adquisición de instrumentos musicales y unas tarimas para las actuaciones.
Rehabilitación de cruceiros y mejoras de accesos a iglesias, centros de día y playas
El GDR es también una vía de financiación para los Ayuntamientos. Varios de ellos presentaron proyectos a la convocatoria. Meis y A Illa, por ejemplo, pretenden rehabilitar sendos cruceiros; Caldas instalará iluminación artística en el puente del río Bermaña; Ribadumia, Meaño y Sanxenxo optaron por proyectos de mejora de la accesibilidad. En el primer caso, actuarán en el entorno de la iglesia de Santa María de Besomaño, mientras que Meaño lo hará en el centro de día. Sanxenxo, por su parte, actuará en la playa de Agra. A mayores, este municipio quiere comprar sillas anfibias para facilitar el baño de las personas con movilidad reducida. El municipio de Moraña presentó un plan de promoción turística, el de Valga pretende habilitar un circuito de calistenia, Portas instalará un nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos, y Cambados habilitará un mirador junto al molino de A Seca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Los delfines vistos en Vilaxoán «piden comida a los humanos»