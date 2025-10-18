El GDR de O Salnés apoya una biorrefinería de algas y un crematorio para mascotas

La asamblea del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés-Ulla-Umia aprobó cofinanciar una quincena de proyectos públicos y privados presentados a la convocatoria 2025-26 del plan Leader, que se nutre de fondos europeos. Entre las iniciativas que han contado con el visto bueno del GDR se encuentran una biorrefinería centrada en la puesta en valor de algas y plantas medicinales; y un crematorio para mascotas.

Ambos proyectos se asentarán en Cambados, y los pilotan personas jóvenes. En el caso de la biorrefinería, la promotora es una licenciada en Farmacia y Oceanografía, y su planteamiento pasa por extraer de las algas y las plantas medicinales una serie de sustancias y nutrientes con los que elaborar productos para la agricultura, la cosmética o la nutrición. Uno de los aspectos que más han valorado los técnicos a la hora de puntuar este proyecto, es que empleará recursos del territorio del propio GDR, y que en la actualidad están infrautilizados, como es el caso de las algas.

En lo que respecta al crematorio para mascotas, se trata de un proyecto que impulsan dos veterinarios y un ingeniero agrónomo. En el grupo destacan que es el primer servicio de estas características de la comarca, y que ofrecerá servicios personalizados de cremación y velatorio.

Asamblea fdel GDR, celebrada en Vista Real. / FdV

El GDR de O Salnés-Ulla-Umia aglutina a 16 municipios de las dos comarcas, y ofrece cofinanciación con fondos europeos a proyectos públicos y privados. A la convocatoria 2025-26 del Leader concurrieron 20 proyectos, que supondrían una inversión total de 1,2 millones de euros, mientras que el importe de las ayudas ascendería a 430.000 euros.

Glamping y carpintería

En la asamblea celebrada el jueves por la noche en el pazo de Vista Real (Vilanova), se aprobaron una serie de iniciativas presentadas por Ayuntamientos, empresas y autónomos. Tanto la biorrefinería como el crematorio se encuadran en la tipología de proyectos productivos, reservada a los de empresas o autónomos. Se presentaron siete candidaturas, de las cuales salieron aprobadas cuatro; las otras tres quedan en lista de espera.

Los otros dos proyectos privados que recibirán financiación pública son un campamento turístico de lujo (tipo glamping), en el municipio de Cuntis, y la modernización de una carpintería rural mediante la aplicación de la llamada tecnología 4.0, que permitirá digitalizar la empresa y mejorar su rentabilidad.

Desde el GDR han destacado que, «la mayoría de estos proyectos están promovidos por jóvenes y mujeres emprendedoras, generando empleo y contribuyendo a la dinamización del tejido económico y social de la comarca de O Salnés-Ulla-Umia, en consonancia con los objetivos del Leader».

A mayores, en la asamblea se ratificó también el apoyo financiero a un proyecto no productivo impulsado por la asociación Unión Musical de Meaño, que pretende poner en valor el patrimonio musical del Concello y el resto de la comarca mediante la adquisición de instrumentos musicales y unas tarimas para las actuaciones.