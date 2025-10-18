Fexdega contará con una cancha más y habrá gradas para Carril y Faxilde

El Concello de Vilagarcía continúa con su plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales. En esta línea han activado la licitación de dos nuevos contratos. Uno para la instalación de una pista desmontable en Fexdega y otro para la colocación de cuatro juegos de gradas en los pabellones de Carril y Faxilde, dos por cada instalación. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre.

El presupuesto total supera los 60.000 euros y las adjudicatarias dispondrán de un mes para ejecutar los trabajos una vez formalizado el contrato. El concejal de Deportes, Carlos Coira, destacó que se trata de «dos inversiones muy importantes, demandadas por los clubes locales», subrayando que «seguimos avanzando en la puesta a punto de nuestras instalaciones para que Vilagarcía siga siendo una referencia en la comarca y en Galicia».

En el caso de Carril y Faxilde, la inversión de 32.500 euros permitirá instalar en los dos pabellones gradas de acero que mejorarán la comodidad y la funcionalidad de los espacios. En Carril, se sustituirán los antiguos bancos de madera, que además no cumplían las medidas de distancias de seguridad respecto a la pista exigidas por las federaciones de balonmano y fútbol sala.

El pabellón de Carril contará con un espacio apropiado y seguro para los espectadores. / Iñaki Abella

Por su parte, en Faxilde, donde hasta ahora no existía ningún graderío, se instalarán dos nuevos módulos que pondrán fin a una situación precaria en la que, durante los partidos o torneos, había que recurrir a sillas de plástico provisionales para el público. Estas instalaciones son utilizadas de forma habitual por entidades como el Balonmán Arousa, el Fútbol Sala Salnés o la Asociación Vilagarcía de Esgrima, además de servir de espacio deportivo para los colegios Rosalía de Castro y CEIP de Vilaxoán, que carecen de pistas cubiertas propias.

La otra gran actuación se centrará en el recinto de Fexdega, donde se instalará una nueva pista desmontable de PVC de 40 por 20 metros, con una inversión de 24.900 euros. Esta será la quinta pista disponible en el pabellón, lo que permitirá ampliar la capacidad para entrenamientos, competiciones y eventos.

El espacio es utilizado habitualmente por el AD Cortegada, el Basket Base Club, el CB Vilagarcía, la Fundación de Deportes y las Escuelas Deportivas Municipales, además de otros clubes de balonmano y fútbol sala. «Gracias a este nuevo espacio incrementaremos la capacidad del pabellón y mejoraremos la eficiencia en la programación de eventos y en la calidad de las competiciones y entrenamientos», señaló el edil de Deportes.