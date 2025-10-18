Empieza la obra de la megaplanta solar de O Salnés en el bombeo del Umia

La Mancomunidade do Salnés ha empezado las obras de la megaplanta solar en la estación de bombeo de Pontearnelas, que contará con más de mil paneles y le permitirá superar los 1,1 megavatios de potencia de esta energía limpia y estar más cerca de su objetivo de ser independiente energéticamente.

El presidente comarcal, David Castro, supervisó ayer los trabajos de un proyecto que incluye un nuevo sistema de bombeo en este punto, de donde se extrae el agua del río Umia para luego distribuirla por los 40 kilómetros de tuberías que la llevan a la ciudadanía de O Salnés. Debe estar terminado el 15 de noviembre para no perder la subvención del Fondo de Cooperación Local de la Consellería de Presidencia. Cubre la mitad de los 857.389 euros que cuesta la iniciativa y el resto lo asumen los Concellos, pero esperan recuperar la inversión en un plazo de dos, aproximadamente, pues se logrará un ahorro en la factura de 185.000 euros al año. A esto hay que sumar el coste de la compra de los terrenos necesarios.

En concreto, se trata de una megaplanta compuesta por mil paneles, siendo la más grande con que cuenta la entidad. Tendrá una potencia máxima de 800 kWp, «marcando un antes y un después en la modernización del sistema de abastecimiento de O Salnés, reforzando la seguridad del servicio y avanzando hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente», explicó el también alcalde de Ribadumia. Situando a la comarca en «una senda firme hacia la autosuficiencia energética» y convirtiéndola «en una de las más avanzadas en la transición energética». Y es que al sumarse a las otras, como la instalada en la planta potabilizadora (ETAP) de Treviscoso, la entidad va a superar los 1,1 megavatios de potencia solar instalada, según destacaron sus responsables.

Las mismas fuentes recordaron que llevan años apostando por la instalación de estos sistemas a través de otras ayudas como las del Inega, lo que ha permitido «reducir notablemente los consumos y mejorar la eficiencia de las instalaciones». Sobre todo tras las subidas del coste de la luz de años anteriores.

Castro también destacó que no solo se trata de una apuesta por el ahorro, pues «reduce la dependencia del mercado eléctrico y permite reinvertir en servicios públicos. Se trata de un modelo que combina la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad económica, situando a O Salnés como un territorio innovador, moderno y comprometido con el futuro».

Asimismo calificó de «ejemplar» el papel de la Mancomunidade como «motor de cooperación entre Concellos y modelo de gestión eficiente de los recursos».