La directora xeral elogia el trabajo del personal del CIMA
REDACCIÓN
Vilanova
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, visitó ayer el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de Corón (Vilanova) y mantuvo una reunión de trabajo con su gerente, Carlos Gabín.
Allí, la directora xeral destacó el papel que desempeña este centro autonómico de investigación marina en el desarrollo de proyectos, la recopilación de datos y el análisis de la evolución de los ecosistemas marinos en el litoral gallego.
«Una tarea fundamental que proporciona la mejor información disponible para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión pesquera, marisquera y acuícola», afirmó.
