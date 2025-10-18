Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comedia para todos los públicos en Catoira

La compañía Ártika Cia representa mañana en el Auditorio municipal de Catoira la comedia «Pum, pum, quen hai?», apta para todos los públicos. La función es a las 18.30 horas, con entrada gratuita, y forma parte de la programación «+ Escénicas», de la Diputación de Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents