Comedia para todos los públicos en Catoira
La compañía Ártika Cia representa mañana en el Auditorio municipal de Catoira la comedia «Pum, pum, quen hai?», apta para todos los públicos. La función es a las 18.30 horas, con entrada gratuita, y forma parte de la programación «+ Escénicas», de la Diputación de Pontevedra.
