Cambados vive el Samaín con una semana de ocio «terrorífico»

Cambados celebrará el Samaín del 27 de octubre al 2 de noviembre con el programa acostumbrado, que incluye actuaciones especiales del Conservatorio y la Escola de Música que además, volverá a celebrar su desfile de la Santa Compaña, una de las actividades más llamativas. Tampoco faltará la Festa Terrorífica y el gran magosto popular en la plaza de Fefiñáns.

El concejal de Festexos, Tino Cordal, detalló ayer el programa, en el que también colabora la asociación Zona Centro, y animó a los vecinos a disfrazarse para participar en el programa.

Todos los días, del 27 al 30, y a partir de las 17.00 horas, habrá actuaciones «escalofriantes y tremebundas» en el auditorio de A Xuventude y a cargo de los alumnos de la Escola y el Conservatorio, que mostrarán su talento con la interpretación de diferentes piezas.

A mayores, el jueves, ofrecerán su Santa Compaña musical que, por tercer año consecutivo, saldrá de su sede para recorrer las principales calles del centro urbano: Ourense, Alfredo Brañas, San Francisco... Es una de las actividades «más llamativas», según Cordal, que animó a los vecinos a sumarse disfrazados. También en la Festa Terrorífica del viernes 31, en Torrado, que ambientarán para la ocasión. Esta empezará a las 19.00 horas e incluirá diferentes actividades.

El concejal indicó que el programa descansará el día 1 porque es una jornada que la gente dedica tradicionalmente a visitar los cementerios, pero se retomará el día 2 con el magosto popular en Fefiñáns, amenizado por el grupo de gaitas Boudebou, a partir de las 18.00 horas.