Cambados pone fin a una década de vía crucis con el plan especial

Cambados aprobó ayer de manera definitiva el plan especial de ordenación portuaria. En esta ocasión, el pleno votó de manera unánime a favor aunque no faltaron los reproches de la oposición, quien considera responsable al Concello en las demoras para sacar adelante un documento que es clave para el desarrollo del puerto de Tragove, para dar seguridad jurídica a las empresas asentadas y posibilitar proyectos de ampliación guardados ahora en un cajón y sobre todo, para el futuro de la plaza de abastos.

La ratificación ha llegado in extremis porque este lunes se agota la prórroga concedida de la evaluación ambiental y volver a pasar este proceso solo sumaría más retraso a la aprobación de un plan que ha sido un auténtico calvario para la administración local. De hecho, el alcalde, Samuel Lago, se defendió ayer de las quejas del PP de Sabela Fole, recordando que los principales escollos se produjeron durante la tramitación autonómica, con la petición de continuos cambios de los departamentos que debían pronunciarse sobre este plan que promueve, pero que ha sido redactado por Portos de Galicia, encargado de ir añadiendo los cambios precisos.

No obstante, tampoco obvió aquel informe de Costas del Estado que ponía en duda la continuidad de empresas y edificios públicos en la costa cambadesa y que recibió una amplia contestación social y política.

En resumidas cuentas, ha sido una década y dos planes los que han tenido que pasar para que Cambados cuente con este importante plan de ordenación y, de hecho, los socios del cuatripartito no siguieron un discurso triunfalista, quedándose en la satisfacción de haber culminado.

El regidor agradeció la unanimidad en la aprobación definitiva e indicó que ahora toca trabajar para el futuro. Lo más inmediato es ponerse con la plaza de abastos, el proyecto que hace una década motivó la redacción de este documento que afecta a todo el entorno portuario de San Tomé y Tragove.

El mercado está obsoleto y presenta graves deficiencias que se han ido parcheando ante la espera de que se iba a construir uno nuevo. Lo único seguro es que el proyecto heredado por el actual gobierno y presentado hace una década, poco antes de las elecciones municipales y como algo inminente, no vale. En primer lugar, porque excede las alturas permitidas y en segundo por el montante.

Más de tres millones de euros que hoy podrían ser del doble con la actualización y subida de precios. Además, el cuatripartito considera que plantea un modelo sobredimensionado para Cambados y sus necesidades; cabe recordar que incluso contemplaba una zona gastro en la parte superior. Así las cosas, cada vez gana más enteros la idea de rehabilitar la actual plaza de abastos.

Ahora, una vez que se ha aprobado el plan especial, el Ejecutivo de coalición ya que tiene tomar una decisión. Cabe recordar que tiene garantizada la financiación que iban a aportar Xunta y Estado en su momento. En este último caso, se incluiría en el presupuesto del año próximo.