El BNG acusa al gobierno de «improvisar» en la Festa do Marisco

El BNG de O Grove considera que el gobierno organizó la Festa do Marisco «con improvisación» y siguiendo un modelo que va a lo «fácil» y «se limita» a que venga gente «día y noche para comer, ir en catamarán y luego escuchar conciertos». Además, tras repetirse los incumplimientos por los horarios y decibelios de la música –un «ruido ensordecedor»–, asegura que «traicionó» a los vecinos pues, tras los problemas del año pasado, «les dijo que iba reconsiderar el tema de la cafetería y los conciertos».

Para los nacionalistas «es evidente» la «apuesta por la masificación, la falta de ideas y de planificación», empezando por los problemas para cubrir todos los puestos y, de hecho, «cada vez queda más claro que deben gestionarse por el Concello».

Consideran que se ha convertido en una exaltación con conciertos que «únicamente» busca prolongar la temporada de verano y que mide su éxito en el número de raciones vendidas, así que «debe recuperarse para la gente (...) Ser de nuevo nuestra fiesta de toda la vida», añaden. Así, proponen animación más allá de la zona de carpas, exposiciones al aire libre, un concierto de la Banda o el regreso del simposio de escultura y del patronato, con presencia del sector.

No obstante, «lo peor de todo» le parece que el alcalde, Jose Cacabelos, estaba prevenido de los problemas que podría haber con la música, por años anteriores, pero en la cafetería y los conciertos «se sobrepasaron los horarios ampliamente».