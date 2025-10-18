Arrancan las obras para mejorar la red de saneamiento en la parcelaria de Baión
El proyecto de 250.000 euros la ampliará y reducirá las filtraciones
L. R.
El proyecto de la red de saneamiento en la zona de la parcelaria de Baión (Vilanova) comenzó estos días y permitirá «modernizar y mejorar» la infraestructura, reduciendo filtraciones e incrementando la capacidad de la misma, explicaron fuentes municipales.
El alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Nuria Morgade se desplazaron hasta el lugar para supervisar los trabajos que, cabe recordar, se ejecutan mediante un convenio firmado este verano entre el Concello y la Consellería de Medio Rural, que financia íntegramente los 250.000 euros del proyecto.
Los trabajos de mejora se ejecutan a través de las pistas abiertas por el proceso de concentración parcelaria de esta parroquia y se trata de una actuación de «gran relevancia» para el medio rural de Vilanova, como indicaron desde el Ayuntamiento, además de un «nuevo avance en la mejora de las infraestructuras y de la calidad de vida» de los vecinos de Baión, ofreciéndoles un «servicio más eficiente».
Cabe recordar que esta parcelaria abarca casi 700 hectáreas de un millar de propietarios y la Xunta destinó más de 3,5 millones en la red de viales.
