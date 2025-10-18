Arrancan las obras para mejorar la red de saneamiento en la parcelaria de Baión

El proyecto de la red de saneamiento en la zona de la parcelaria de Baión (Vilanova) comenzó estos días y permitirá «modernizar y mejorar» la infraestructura, reduciendo filtraciones e incrementando la capacidad de la misma, explicaron fuentes municipales.

El alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Nuria Morgade se desplazaron hasta el lugar para supervisar los trabajos que, cabe recordar, se ejecutan mediante un convenio firmado este verano entre el Concello y la Consellería de Medio Rural, que financia íntegramente los 250.000 euros del proyecto.

Los trabajos de mejora se ejecutan a través de las pistas abiertas por el proceso de concentración parcelaria de esta parroquia y se trata de una actuación de «gran relevancia» para el medio rural de Vilanova, como indicaron desde el Ayuntamiento, además de un «nuevo avance en la mejora de las infraestructuras y de la calidad de vida» de los vecinos de Baión, ofreciéndoles un «servicio más eficiente».

Cabe recordar que esta parcelaria abarca casi 700 hectáreas de un millar de propietarios y la Xunta destinó más de 3,5 millones en la red de viales.