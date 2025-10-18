La apertura del Belén de Valga se adelanta al 30 de noviembre

El Belén Artesanal en Movemento de Valga cumple 30 años en esta edición, y una de las maneras en que van a celebrarlo es adelantando su apertura al público una semana. Así, en vez de abrir durante el primer fin de semana de diciembre, lo harán el último domingo de noviembre, que este año cuadra en el día 30.

La asociación Amigos do Belén ya trabaja en el montaje y en la creación de nuevas figuras. El nacimiento está declarado de Interese Turístico Galego, y surgió en 1995, a raíz de un taller de manualidades.

Su principal particularidad es que fusiona la representación de las clásicas escenas del Belén cristiano, con la recreación de pasajes de la actualidad política, social o deportiva del último año, y con escenas y personajes típicos de Valga o del rural gallego.

Desde el Ayuntamiento ya avanzan que en la presente edición habrá novedades «notables» con respecto al año pasado, «puesto que se cambiará el emplazamiento de algunas de las principales estructuras y construcciones que forman parte del montaje».

Tras la apertura, el Belén Artesanal podrá visitarse hasta el 11 de enero. En las últimas ediciones, acudieron a ver el nacimiento más de 45.000 personas.