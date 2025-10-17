Tres heridos tras caer un coche desde tres metros de altura en Bamio

Tres personas resultaron heridas en la noche del jueves al volcar el vehículo en el que viajaban en las inmediaciones del campo de fútbol Mari Paz Vilas, en Bamio. El accidente, que se produjo alrededor de las 22.00 horas, tuvo lugar cuando el coche se precipitó desde una altura de unos tres metros hasta una explanada situada al borde de la carretera PO-548.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Local, Guardia Civil, Emerxencias y Bomberos, que localizaron el vehículo volcado y con sus tres ocupantes en el interior. Los heridos recibieron una primera atención sanitaria en el punto antes de ser trasladados al Hospital do Salnés para una valoración más completa.

Efectivos de Protección Civil se encargaron de limpiar la vía y eliminar posibles riesgos tras el siniestro. Vecinos de la zona aseguran que este punto acumula ya varios accidentes en los últimos años, por lo que reclaman una mayor seguridad en el trazado.

Estado del vehículo en el accidente en la zona de Fontecarmoa. / Cedida

El suceso de Bamio se suma a otro accidente registrado esa misma jornada, a primera hora de la mañana, en la carretera N-640, entre la rotonda de la avenida de Cambados y Fontecarmoa. En ese caso, se vieron implicados tres turismos y una persona tuvo que ser también trasladada al Hospital do Salnés. Policía Local y Emerxencias intervinieron en el operativo.