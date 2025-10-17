Terra de Asorei acoge una jornada sobre la identidad gallega en las empresas

La bodega Terra de Asorei, ubicada en Meis, acoge mañana sábado una jornada sobre la «galeguización» del mundo empresarial, en la que participan, además de esta empresa vitivinícola, instituciones como la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, y organizaciones sociales como el Foro Enrique Peinador.

La jornada se titulada «Medrando co galego, economía e compromiso coa identidade», y se celebra a las 12 del mediodía. Desde la bodega que dirige Roque Durán se apunta que se trata de un acto de «galeguidade empresarial», en el que, «se resaltará la importancia de la galeguización empresarial como herramienta de compromiso social, cultural y económico y de las iniciativas que contribuyen a fortalecer la identidad y el futuro de Galicia».

La jornada incluye una actuación de la fadista María do Ceo, y al término de la misma se servirá un vino de cortesía. Los interesados en acudir al evento deben confirmar su asistencia en el número de teléfono 639 359 910 o en el correo electrónico xgm@mundo-r.com.