Salvar vidas pasa a ser asignatura por un día

El Auditorio Municipal de Vilagarcía se transformó este jueves en un gran aula de formación práctica y ciudadana con motivo del Día Europeo de la Parada Cardiorrespiratoria. Más de 400 escolares de quinto y sexto de primaria participaron en una intensa jornada de aprendizaje organizada por el Servizo Municipal de Emerxencias en colaboración con el 061, el PAC de Vilagarcía y la Policía Local.

El objetivo fue tan claro como vital: enseñar a los más jóvenes a reaccionar ante una situación de emergencia y dotarlos de conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y de posición lateral de seguridad. Porque, como recordó el médico asistencial Camilo Cores, encargado de abrir la jornada, «cualquier intento de maniobra de reanimación será mejor que no hacer nada por la víctima».

La actividad, que el Concello viene promoviendo desde hace tres años, se desarrolló en dos turnos para facilitar la participación de los distintos centros educativos. A las diez de la mañana acudieron los alumnos del Anexo A Lomba, CEIP O Piñeiriño y los colegios San Francisco y Filipenses; a mediodía lo hicieron los estudiantes de Rubiáns, A Escardia, Arealonga y A Lomba.

Durante las sesiones, los pequeños siguieron atentamente las explicaciones del equipo sanitario, que repasó paso a paso qué hacer en caso de encontrarse con una persona inconsciente: ponerse a salvo antes de actuar, comprobar si la persona responde o respira, avisar de inmediato al 112 o al 061 y, si es necesario, iniciar las maniobras de reanimación.

Los alumnos se implicaron al máximo en la iniciativa. / Iñaki Abella

Después de la parte teórica, llegó el momento más esperado: la práctica. Los escolares se repartieron en grupos y, con la guía de los técnicos, aprendieron sobre maniquíes cómo colocar las manos, cómo realizar las compresiones torácicas y en qué situaciones colocar a una persona en posición lateral de seguridad. «Al principio cuesta un poco, pero enseguida le coges el ritmo», comentaba uno de los participantes, orgulloso tras completar su primer simulacro. También hubo tiempo para intercambiar los roles entre víctima y rescatador con total implicación.

La concejala de Seguridad y teniente de alcalde, Tania García, acompañó la jornada y subrayó la importancia de este tipo de iniciativas, tanto por su valor educativo como por su impacto social. «Es tan importante saber leer o escribir como saber actuar ante una situación de peligro. Queremos que los niños comprendan que cualquiera puede salvar una vida si sabe cómo hacerlo», señaló.

Los vehículos de emergencia también fueron parte del atractivo de la jornada. / Iñaki Abella

La jornada finalizó en la explanada exterior del Auditorio, donde los escolares pudieron conocer de cerca los vehículos y equipamientos de emergencias: ambulancias, coches de la Policía Local, grúas y camiones de bomberos. Los más pequeños no desaprovecharon la oportunidad para subir, tocar las sirenas y preguntar a los profesionales cómo es su trabajo diario en una muestra más de su curiosidad.

Más allá del aprendizaje práctico, la iniciativa busca fomentar una cultura de prevención y solidaridad desde edades tempranas, recordando que una rápida reacción ante una parada cardiorrespiratoria puede multiplicar las posibilidades de supervivencia de una víctima. Según los datos del propio servicio sanitario, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en Galicia, con una media de 780 muertes súbitas cada año.

Por eso, enseñar a los escolares a reconocer los síntomas, avisar a tiempo y actuar correctamente es una inversión en seguridad y en ciudadanía. En palabras de uno de los organizadores, «cada niño que hoy aprende RCP puede ser mañana la persona que salve una vida en casa, en el colegio o en la calle».