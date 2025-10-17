El refuerzo del puente de As Goritas permitirá el paso de vehículos pesados
La conselleira de Mar, Marta Villaverde, localiza el fin de la renovación antes del próximo verano
La obra cuenta con un plazo de seis meses y una inversión de 400.000 euros
La Consellería do Mar tiene previsto concluir antes del próximo verano las obras de refuerzo y rehabilitación del puente de As Goritas, una infraestructura clave para el acceso a la isla y dársena del mismo nombre en el puerto de Cambados. Así lo anunció la conselleira Marta Villaverde durante su visita de ayer a la zona, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y miembros de la corporación local del Partido Popular encabezada por Sabela Fole y el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez.
La actuación promovida por Portos de Galicia, cuenta con una inversión de 400.000 euros (IVA incluido) y tiene como objetivo prolongar la vida útil de la estructura y garantizar el tránsito seguro de vehículos pesados y utilitarios hacia la explanada portuaria y los pantalanes de la isla de As Goritas. El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses.
Los trabajos incluyen la reposición de la viga 4 del vano 3 del puente y una intervención integral sobre el hormigón, que contempla limpieza, saneo, reconstrucción con mortero y la aplicación de un inhibidor de corrosión y mortero impermeabilizante elástico en toda la superficie.
La inversión prevista es de 400.000 euros
En una primera fase se instalará un andamio para facilitar el acceso a la parte inferior del tablero, procediéndose al corte del suministro eléctrico del alumbrado público y a la retirada temporal de barandillas y farolas. A continuación se realizará el corte de la losa, el retiro de la viga dañada y la colocación de la nueva pieza prefabricada, que se integrará en la estructura existente. Finalmente se repondrán las aceras, barandillas, farolas y el alumbrado público. En las demás vigas se efectuará una inspección visual y por percusión para identificar zonas deterioradas, que serán saneadas manualmente antes de aplicar el mortero y el tratamiento anticorrosión.
Durante la visita, la conselleira Marta Villaverde destacó la importancia de esta intervención «para garantizar la seguridad y durabilidad de una infraestructura esencial para la actividad portuaria y pesquera de Cambados». Añadio a este respecto que «se suma a otras intervenciones en el puerto de Cambados como la renovación y ampliación de la lonja de Tragove con una inversión de 1,4 millones; la dotación de luminarias led por 140.000 euros; o la renovación de firmes en los puertos de Tragove y Santo Tomé con 120.000 euros de inversión».
