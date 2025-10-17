El refuerzo del puente de As Goritas permitirá el paso de vehículos pesados

La Consellería do Mar tiene previsto concluir antes del próximo verano las obras de refuerzo y rehabilitación del puente de As Goritas, una infraestructura clave para el acceso a la isla y dársena del mismo nombre en el puerto de Cambados. Así lo anunció la conselleira Marta Villaverde durante su visita de ayer a la zona, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y miembros de la corporación local del Partido Popular encabezada por Sabela Fole y el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez.

La actuación promovida por Portos de Galicia, cuenta con una inversión de 400.000 euros (IVA incluido) y tiene como objetivo prolongar la vida útil de la estructura y garantizar el tránsito seguro de vehículos pesados y utilitarios hacia la explanada portuaria y los pantalanes de la isla de As Goritas. El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos incluyen la reposición de la viga 4 del vano 3 del puente y una intervención integral sobre el hormigón, que contempla limpieza, saneo, reconstrucción con mortero y la aplicación de un inhibidor de corrosión y mortero impermeabilizante elástico en toda la superficie.

En una primera fase se instalará un andamio para facilitar el acceso a la parte inferior del tablero, procediéndose al corte del suministro eléctrico del alumbrado público y a la retirada temporal de barandillas y farolas. A continuación se realizará el corte de la losa, el retiro de la viga dañada y la colocación de la nueva pieza prefabricada, que se integrará en la estructura existente. Finalmente se repondrán las aceras, barandillas, farolas y el alumbrado público. En las demás vigas se efectuará una inspección visual y por percusión para identificar zonas deterioradas, que serán saneadas manualmente antes de aplicar el mortero y el tratamiento anticorrosión.

Durante la visita, la conselleira Marta Villaverde destacó la importancia de esta intervención «para garantizar la seguridad y durabilidad de una infraestructura esencial para la actividad portuaria y pesquera de Cambados». Añadio a este respecto que «se suma a otras intervenciones en el puerto de Cambados como la renovación y ampliación de la lonja de Tragove con una inversión de 1,4 millones; la dotación de luminarias led por 140.000 euros; o la renovación de firmes en los puertos de Tragove y Santo Tomé con 120.000 euros de inversión».