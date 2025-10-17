Ravella vuelve a la carga con las naves de los parquistas en O Ramal

Hace poco más de un mes el gobierno de Vilagarcía amenazó a la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) con precintar las instalaciones que ha creado en el muelle de O Ramal, a modo de centro de manipulación, comercialización y promoción de la Ameixa de Carril y demás bivalvos.

No fue necesario aquel precinto porque la OPP-89 cesó su actividad, replicando su presidente, José Luis Villanueva, que lo único que busca Ravella es «crear incertidumbre y enormes perjuicios entre los parquistas».

Para añadir que su entidad va a seguir adelante con estas instalaciones, inauguradas el 12 de agosto con el visto bueno de la Autoridad Portuaria, porque lo que persigue este proyecto «es reforzar nuestra apuesta por la calidad y la trazabilidad».

«Sin permiso»

Pues bien, Ravella vuelve a mover ficha, esta vez para amenazar nuevamente con el cierre a Parquistas, advirtiendo de que «el Concello puede decretarlo en caso de que el centro esté abierto al público o en funcionamiento sin el título habilitante correspondiente».

Los parques de cultivo de Carril. / Noé Parga

Una advertencia que lanza Ravella después de que la OPP-89 presentara una comunicación previa de apertura «que los servicios técnicos rechazan por ineficaz».

Es por ello, y porque parece que sí estaban utilizando las naves de O Ramal, que el Concello ya ha realizado un nuevo requerimiento a Parquistas de Carril «para que cese esa actividad hasta disponer de los correspondientes permisos» para poder operar.

La organización que preside José Luis Villanueva tiene diez días de plazo para presentar alegaciones, contados a partir del recibimiento de dicha notificación.

Tendrá que rebatir, por tanto, lo dicho por los técnicos municipales sobre la vinculación de la actividad de los parquistas con el tráfico marítimo, pues basándose en el Plan Especial del Puerto de Vilagarcía, en el Plan de Utilización de los Espacios del Puerto y en la Ley de Puertos del Estado, no consideran que esa vinculación exista.

Además, los técnicos se aferran a que la venta de producto no estaba contemplada en la autorización de la concesión administrativa portuaria.

Villanueva y otros miembros de la OPP-89 en las naves. / Iñaki Abella

De ahí que Ravella entienda que «la comunicación previa de apertura resulta ‘ineficaz’, no pudiendo desarrollar la actividad solicitada hasta que cuente con los correspondientes permisos».

En definitiva, que continúa el pulso entre el gobierno de Vilagarcía y Parquistas de Carril. Al igual que entre esta entidad y la cofradía de pescadores, ya que el patrón mayor ha sido claramente respaldado en este y otros asuntos tanto por el Concello como por el sindicato Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).

El propio José Luis Villanueva lo destacaba hace unas semanas, cuando en una entrevista concedida a FARO DE VIGO declaró que «lo que más nos duele y sorprende, es que el Concello tome partido y se ponga al lado de una parte, como es la cofradía, cuando tanto nuestra actividad como la lonja de Vilaxoán, a través de la que estuvimos vendiendo en días pasados, también forman parte de Vilagarcía y su economía, por lo que sería deseable y razonable que la administración local velara por los intereses de todos, y no solo de unos pocos».

Ritmo frenético de los parquistas de Carril / IÑAKI ABELLA

«Sin precedentes»

Pero considera José Luis Villanueva que «el alcalde no lo quiere así y adopta una postura sin precedentes».

En medio de la polémica, la OPP-89 Parquista de Carril, que logró la autorización correspondiente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía para instalarse y operar en O Ramal, lo que pretende es seguir adelante con su proyecto, cofinanciado con fondos europeos e ideado para mejorar la imagen y calidad de la afamada almeja carrilexa.

Eso sí, sin descartar denunciar judicialmente al alcalde, al que José Luis Villanueva pidió en su momento «que tenga claro que somos trabajadores, no inútiles, que es lo que parece creer cuando actúa de este modo, desatendiendo completamente la documentación y alegaciones que hemos presentado».