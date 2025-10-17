Ravella vuelve a la carga con las naves de los parquistas en O Ramal
El gobierno de Vilagarcía rechaza la documentación aportada por la OPP-89
La da diez días de plazo para que presente alegaciones
El pulso que salpica a la cofradía continúa
Hace poco más de un mes el gobierno de Vilagarcía amenazó a la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) con precintar las instalaciones que ha creado en el muelle de O Ramal, a modo de centro de manipulación, comercialización y promoción de la Ameixa de Carril y demás bivalvos.
No fue necesario aquel precinto porque la OPP-89 cesó su actividad, replicando su presidente, José Luis Villanueva, que lo único que busca Ravella es «crear incertidumbre y enormes perjuicios entre los parquistas».
Para añadir que su entidad va a seguir adelante con estas instalaciones, inauguradas el 12 de agosto con el visto bueno de la Autoridad Portuaria, porque lo que persigue este proyecto «es reforzar nuestra apuesta por la calidad y la trazabilidad».
«Sin permiso»
Pues bien, Ravella vuelve a mover ficha, esta vez para amenazar nuevamente con el cierre a Parquistas, advirtiendo de que «el Concello puede decretarlo en caso de que el centro esté abierto al público o en funcionamiento sin el título habilitante correspondiente».
Una advertencia que lanza Ravella después de que la OPP-89 presentara una comunicación previa de apertura «que los servicios técnicos rechazan por ineficaz».
Es por ello, y porque parece que sí estaban utilizando las naves de O Ramal, que el Concello ya ha realizado un nuevo requerimiento a Parquistas de Carril «para que cese esa actividad hasta disponer de los correspondientes permisos» para poder operar.
La organización que preside José Luis Villanueva tiene diez días de plazo para presentar alegaciones, contados a partir del recibimiento de dicha notificación.
Tendrá que rebatir, por tanto, lo dicho por los técnicos municipales sobre la vinculación de la actividad de los parquistas con el tráfico marítimo, pues basándose en el Plan Especial del Puerto de Vilagarcía, en el Plan de Utilización de los Espacios del Puerto y en la Ley de Puertos del Estado, no consideran que esa vinculación exista.
Además, los técnicos se aferran a que la venta de producto no estaba contemplada en la autorización de la concesión administrativa portuaria.
De ahí que Ravella entienda que «la comunicación previa de apertura resulta ‘ineficaz’, no pudiendo desarrollar la actividad solicitada hasta que cuente con los correspondientes permisos».
En definitiva, que continúa el pulso entre el gobierno de Vilagarcía y Parquistas de Carril. Al igual que entre esta entidad y la cofradía de pescadores, ya que el patrón mayor ha sido claramente respaldado en este y otros asuntos tanto por el Concello como por el sindicato Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).
El propio José Luis Villanueva lo destacaba hace unas semanas, cuando en una entrevista concedida a FARO DE VIGO declaró que «lo que más nos duele y sorprende, es que el Concello tome partido y se ponga al lado de una parte, como es la cofradía, cuando tanto nuestra actividad como la lonja de Vilaxoán, a través de la que estuvimos vendiendo en días pasados, también forman parte de Vilagarcía y su economía, por lo que sería deseable y razonable que la administración local velara por los intereses de todos, y no solo de unos pocos».
«Sin precedentes»
Pero considera José Luis Villanueva que «el alcalde no lo quiere así y adopta una postura sin precedentes».
En medio de la polémica, la OPP-89 Parquista de Carril, que logró la autorización correspondiente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía para instalarse y operar en O Ramal, lo que pretende es seguir adelante con su proyecto, cofinanciado con fondos europeos e ideado para mejorar la imagen y calidad de la afamada almeja carrilexa.
Eso sí, sin descartar denunciar judicialmente al alcalde, al que José Luis Villanueva pidió en su momento «que tenga claro que somos trabajadores, no inútiles, que es lo que parece creer cuando actúa de este modo, desatendiendo completamente la documentación y alegaciones que hemos presentado».
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Los delfines vistos en Vilaxoán «piden comida a los humanos»